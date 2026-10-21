洋流效應襲新北？李四川：與蔣萬安是做事連線一定能勝選

九合一選舉將近，民進黨台北市長參選人沈柏洋的洋流效益，有最新民調沈伯洋大贏蔣萬安，外界認為洋流拉抬綠營整體選情，甚至蔓延至新北市，今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，選舉最重要是施政政績及願景，他有信心與蔣萬安市長會打贏選戰。

李四川今出席新北市公車從業勞工後援會，媒體詢問洋流效益是否也讓李四川擔心選情受影響? 李四川說，他贊成侯友宜市長所講的，選舉最重要還是要施政的政績跟願景，他跟侯市長包括蔣萬安市長，三人都是做事的連線，我們會提出好的政見、好的願景，讓市民能夠接受我們，支持我們，我們一定打贏選戰。

另媒體詢問指有命理專家楊登嵙說李四川面向92分，對手蘇巧慧的面相93分，預估蘇較占優勢。對此，李四川回應，他認為他與蘇巧慧兩個人的面相都應該100分，因我們的面相都是父母親給的，都是最好的，我們都像我們的父母親。