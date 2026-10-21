快訊

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

洋流效應襲新北？李四川：與蔣萬安是做事連線一定能勝選

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

九合一選舉將近，民進黨台北市長參選人沈柏洋的洋流效益，有最新民調沈伯洋大贏蔣萬安，外界認為洋流拉抬綠營整體選情，甚至蔓延至新北市，今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，選舉最重要是施政政績及願景，他有信心與蔣萬安市長會打贏選戰。

2026九合一選舉

李四川今出席新北市公車從業勞工後援會，媒體詢問洋流效益是否也讓李四川擔心選情受影響? 李四川說，他贊成侯友宜市長所講的，選舉最重要還是要施政的政績跟願景，他跟侯市長包括蔣萬安市長，三人都是做事的連線，我們會提出好的政見、好的願景，讓市民能夠接受我們，支持我們，我們一定打贏選戰。

另媒體詢問指有命理專家楊登嵙說李四川面向92分，對手蘇巧慧的面相93分，預估蘇較占優勢。對此，李四川回應，他認為他與蘇巧慧兩個人的面相都應該100分，因我們的面相都是父母親給的，都是最好的，我們都像我們的父母親。

不畏洋流效益，國民黨新北市長參選人李四川表示，選舉要靠政績與願景，他與蔣萬安市長年底會打贏選戰。記者林媛玲／攝影
不畏洋流效益，國民黨新北市長參選人李四川表示，選舉要靠政績與願景，他與蔣萬安市長年底會打贏選戰。記者林媛玲／攝影

李四川 蔣萬安 新北 2026九合一選舉 新北市選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

法令紋右下傾恐影響運籌 命理師用面相看好新北市長這人勝出

李四川衝刺新北全天掃街 蘇巧慧將合體沈伯洋

影／可麗餅業者讚李四川親民遭綠營喊罷吃 李四川回應了

相關新聞

蔣萬安競總26日成立！禿子燕子漢子合體加6縣市連線 還有神秘嘉賓

年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」

學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

台南市長最新民調！陳亭妃領先謝龍介36.8百分點 陳喊話催票

新台灣國策智庫今天上午公布台南市長選舉最新民調，在市長支持度方面，民進黨參選人陳亭妃獲得59.4%，國民黨參選人謝龍介獲得22.6%，兩人差距36.8個百分點。

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

台北市民政局長陳永德昨在臉書發文，指接到好友神秘電話，「市長你挺誰，我沒說」，引發外界質疑未挺市長蔣萬安。陳永德上午受訪指出，文中沒有直接講蔣萬安，是說「安萬民」，這是輔選最高境界，他堅定支持蔣萬安市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。