聽新聞
0:00 / 0:00
回應蘇巧純公司投資爭議 李四川：納稅錢很重要 尊重依法調查
新北市長選舉增溫，民進黨市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的「曠世智能」公司，因獲國發基金與台企銀投資4500萬元，與蘇貞昌任職行政院長時間重疊，國民黨立委今在財政委員會要求審計部調查此案，質疑涉及利益衝突，審計長承諾會調查，兩周內提結果。
今國民黨新北市長參選人李四川出席新北市公車從業勞工後援會時受訪表示，他認為政府的錢都來自於人民的納稅錢，每一分錢都相當重要，他尊重相關主管單位依法調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。