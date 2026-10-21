影／可麗餅業者讚李四川親民遭綠營喊罷吃 李四川回應了

繼鬍鬚張表態支持台北市長蔣萬安引發抵制，新北一家可麗餅業者也因讚許新北市長參選人李四川親民遭綠營支持者喊罷吃。李說，選舉是一時的，不要去為難店家，讓店家好好的做生意。

李四川昨晚前往三重文化北路夜市掃街拜票，當地知名攤商「餅然心動脆皮可麗餅」老闆娘隨後在社群平台 Threads 分享兩人合影並讚嘆川伯作風親民可愛，未料貼文後引發蘇巧慧支持者留言喊「知道拒吃店家了」、「我保證繞開」，引發網路論戰。

今李四川出席新北市公車從業勞工後援會時受訪表示，他認為選舉是一時的，各廠商或攤商都有支持的對象，各自也都有自己的擁護者，選舉也不要去為難店家，希望大家能讓店家好好的做生意。

李四川表示，選舉是一時的，在選舉時希望大家能讓店家好好的做生意。記者林媛玲／攝影