快訊

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／可麗餅業者讚李四川親民遭綠營喊罷吃 李四川回應了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

繼鬍鬚張表態支持台北市長蔣萬安引發抵制，新北一家可麗餅業者也因讚許新北市長參選人李四川親民遭綠營支持者喊罷吃。李說，選舉是一時的，不要去為難店家，讓店家好好的做生意。

2026九合一選舉

李四川昨晚前往三重文化北路夜市掃街拜票，當地知名攤商「餅然心動脆皮可麗餅」老闆娘隨後在社群平台 Threads 分享兩人合影並讚嘆川伯作風親民可愛，未料貼文後引發蘇巧慧支持者留言喊「知道拒吃店家了」、「我保證繞開」，引發網路論戰。

今李四川出席新北市公車從業勞工後援會時受訪表示，他認為選舉是一時的，各廠商或攤商都有支持的對象，各自也都有自己的擁護者，選舉也不要去為難店家，希望大家能讓店家好好的做生意。

李四川表示，選舉是一時的，在選舉時希望大家能讓店家好好的做生意。記者林媛玲／攝影
李四川表示，選舉是一時的，在選舉時希望大家能讓店家好好的做生意。記者林媛玲／攝影

李四川表示，選舉是一時的，在選舉時希望大家能讓店家好好的做生意。記者林媛玲／攝影
李四川表示，選舉是一時的，在選舉時希望大家能讓店家好好的做生意。記者林媛玲／攝影

李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川新莊三重掃街超人氣 加速推動塭仔圳重劃、大漢溪捷運縱貫線

李四川衝刺新北全天掃街 蘇巧慧將合體沈伯洋

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

法令紋右下傾恐影響運籌 命理師用面相看好新北市長這人勝出

相關新聞

蔣萬安競總26日成立！禿子燕子漢子合體加6縣市連線 還有神秘嘉賓

年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」

學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

台南市長最新民調！陳亭妃領先謝龍介36.8百分點 陳喊話催票

新台灣國策智庫今天上午公布台南市長選舉最新民調，在市長支持度方面，民進黨參選人陳亭妃獲得59.4%，國民黨參選人謝龍介獲得22.6%，兩人差距36.8個百分點。

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

台北市民政局長陳永德昨在臉書發文，指接到好友神秘電話，「市長你挺誰，我沒說」，引發外界質疑未挺市長蔣萬安。陳永德上午受訪指出，文中沒有直接講蔣萬安，是說「安萬民」，這是輔選最高境界，他堅定支持蔣萬安市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。