台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

據了解，此次辯論由競選總幹事、立委吳思瑤督導，昨日會議上主要鎖定辯論攻防與議題定錨，請來的策士包括長年主掌總統府發言與文宣系統的張惇涵與黃重諺，兩人論述犀利、擅長高強度攻防；馬永成則是前總統陳水扁核心軍師，日前更還在行政院會和蔣萬安當面交鋒松山機場遷建議題。

民進黨人士分析，近期洋流聲勢明顯升高，但當前戰況仍舊膠著，沒有樂觀本錢，且藍營內部危機感同樣促使深藍基本盤加速歸隊。勝負關鍵在於能否持續說服游離票與中間選民，而辯論會正是檢驗沈伯洋「是否已為市政做好萬全準備」的關鍵平台。

另據指出，沈伯洋雖然口條佳、反應快，但在高張力的電視辯論中，如何展現擘劃城市未來的市長格局，以及證明政見具體可行，將是他的重要考驗。因此，近來沈除了與府院核心智囊就攻防弱點進行補強，也將展開高密度實戰模擬，力求在辯論當天把優勢極大化。