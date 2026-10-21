王美惠質詢獲警政署長稱「很挺」　張啓楷怒批國會變造勢場

嘉義市長選戰攻防延燒至立法院，藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷今天批評，內政部長劉世芳、警政署長張榮興及消防署長蕭煥章，在立法院內政委員會答詢時，疑藉警消權益議題替民進黨市長參選人王美惠助選，違反行政中立精神，要求劉世芳公開道歉，也呼籲王美惠停止利用國會質詢及中央部會活動為選舉造勢。

張啓楷競選總部表示，根據今天上午立法院內政委員會轉播畫面，劉世芳答詢時提及嘉義市尚未訂定「火災預防自治條例」，並向王美惠表示「如果有機會訂這個」，隨後又提到王美惠曾3度質詢警消權益議題，稱「警消同仁特別支持委員」。王美惠則提及外界批評她未支持警消，警政署長張榮興回應「很挺很挺」。

張啓楷質疑，中央官員在國會答詢時公開稱讚特定市長參選人，已超出正常政策討論範圍，形同利用公務資源替選舉造勢，更不應將警消人員的支持意向與特定政治人物連結。

張啓楷也批評，中央部會官員過去多次赴嘉義市參與活動，未充分尊重市長黃敏惠及市府團隊，劉世芳更曾與王美惠共同視察社會住宅，質疑中央資源遭用於選舉宣傳。

針對警消權益，張啓楷再次指稱，王美惠過去曾提案刪減、凍結相關預算，卻未向警消人員道歉。他表示，自己已提出政見，若當選市長，將在上任3個月內研議由市府先行墊付退休警消退休金差額的合法可行方案，以實際政策保障警消權益。

張啓楷要求劉世芳公開道歉，並呼籲中央官員恪守行政中立，不應讓國會質詢淪為選舉宣傳工具。至於張啓楷所稱官員違反行政中立及王美惠刪凍警消預算等指控，仍屬張陣營說法，尚待相關當事人回應。