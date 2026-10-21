花蓮市長選戰升溫！柯文哲黃國昌合體助陣戴于文、魏嘉彥忙防颱

民眾黨花蓮市長參選人戴于文、縣議員參選人蔡翼陽今天聯合成立競選服務處，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌連袂出席力挺，將強調治理經驗與監督精神帶進花蓮；現任市長魏嘉彥今天到南濱抽水站視察防颱整備情形，提醒民眾薔琵颱風可能帶來強降雨，務必做好準備。

花蓮市長選舉原本有4人登記，無黨籍張榮法因不符資格被撤銷登記，目前有現任的國民黨籍魏嘉彥、民眾黨戴于文及無黨籍賴威任競逐。

為拉抬黨籍參選人聲勢，柯文哲、黃國昌已多次到訪花蓮，今天合體助選，柯文哲提點政治其實可以很簡單，「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」，並說戴于文過去在台北市長室，對整套追蹤列管制度非常熟悉，未來可以帶到花蓮市公所。

兩人表明縣議員第一選區唯一支持蔡翼陽，黃國昌以自身在立院的經驗提醒蔡翼陽，要負責任地監督，持續追蹤到問題解決為止。

戴于文說，過去在柯文哲身邊工作，學到的是把問題、數字與進度弄清楚再做決策，黃國昌則讓他學到追根究柢；未來不論選舉結果如何，都會持續留在花蓮關心地方，投入公共事務。

蔡翼陽是現任花蓮市民代表，感謝鄉親給他8年市代機會，未來若能進入縣議會，將學習柯文哲的城市治理經驗與黃國昌的監督專業，反映人民心聲，認真監督縣政。

面對戴于文挑戰，尋求連任的花蓮市長魏嘉彥以市政工作為主，今早由市公所工程隊長洪國山陪同，到南濱抽水站視察抽水機組運作及防汛整備情形，要求落實機組測試與排水通道巡查，並關切進水口是否有垃圾堆積等問題。

洪國山說明，南濱抽水站新站有有5組抽水機組，每組每秒可抽水6立方公尺，搭配舊站6組、每組每秒3立方公尺，合計每秒可抽水48立方公尺；工程隊同步透過區域排水監控系統掌握溪流水位，配合雨勢及水位變化，做好人員進駐與機組操作準備。

魏嘉彥說，短延時強降雨將對市區排水造成壓力，相關設施平時就要落實保養與試運轉，要求務必提早做好準備。

花蓮市長魏嘉彥（右）今天視察南濱抽水站，了解防汛整備情形。圖／花蓮市公所提供

花蓮市長魏嘉彥（右）今天視察南濱抽水站，了解防汛整備情形。圖／花蓮市公所提供