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江啟臣掃東興市場展現親和力 承諾打造北區「20分鐘生活圈」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今連同台中市議員陳文政、陳政顯，以及光大里朱瑞珠里長、五常里林玉惠里長前往東興市場掃街拜票。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今連同台中市議員陳文政、陳政顯，以及光大里朱瑞珠里長、五常里林玉惠里長前往東興市場掃街拜票。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天前往北區東興市場掃街拜票，許多民眾與攤商看見江啟臣親臨，紛紛熱情比讚、爭相搶著合影。江啟臣提出建構「20分鐘生活圈」，針對北區高密度的就學、就醫、採買與托育需求，強化公共運輸與微循環接駁，補足社區生活機能，讓居民在日常20分鐘生活圈內就能滿足各項生活照護。

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江啟臣今連同台中市議員陳文政、陳政顯，以及光大里朱瑞珠里長、五常里林玉惠里長前往東興市場掃街拜票，走訪過程中，一位熱情民眾特地上前要求合照，還幽默笑問「江市長，能不能摟腰？摟腰會不會要先跟家裡報備？」幽默互動瞬間逗樂全場，江啟臣也親切大方回應合影，展現親和力與高人氣。

江啟臣表示，北區文教資源豐沛、人口高度密集且商圈成熟，但隨著城市轉型，更需要前瞻且細緻的公共建設與政策配套支持。「好的政策不只是要延續，更要升級超越」，延續日前剛開工的「北區中央市場好宅」等社會住宅建設與複合式轉型，結合公托、日照與商業空間，讓老舊市場廊帶蛻變為具備多元生活機能的宜居聚落，為青年與在地長者打造安心成家的後盾。

江啟臣也提出建構「20分鐘生活圈」，針對北區高密度的就學、就醫、採買與托育需求，強化公共運輸與微循環接駁，補足社區生活機能，讓居民在日常20分鐘生活圈內就能滿足各項生活照護，減少奔波、把更多時間留給家人。

對於青年族群得照護，江啟臣則推動敬老愛心卡多功能升級與擴大使用範疇、全面升級嬰幼兒的照護補助、打造親子友善的成長環境，實質減輕青壯年「上有老、下有小」的照護與經濟負擔。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天前往北區東興市場掃街拜票，許多民眾與攤商看見江啟臣親臨，紛紛熱情比讚、爭相握手。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今天前往北區東興市場掃街拜票，許多民眾與攤商看見江啟臣親臨，紛紛熱情比讚、爭相握手。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天前往北區東興市場掃街拜票，許多民眾與攤商看見江啟臣親臨，紛紛熱情比讚、爭相握手。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣今天前往北區東興市場掃街拜票，許多民眾與攤商看見江啟臣親臨，紛紛熱情比讚、爭相握手。圖／江啟臣辦公室提供

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