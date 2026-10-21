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沈伯洋選戰新招！社群徵求市民代抽號次 今晚揭曉幸運兒
九合一選戰進入倒數階段，10月23日將舉行競選號次抽籤。民進黨台北市長參選人沈伯洋出新招，突然在社群官方line徵求支持者代抽，強調主委就是台北市民，「你們抽出來的就會是最棒的號碼」。
此次台北市長選舉共有6位符合資格者登記，依照規定，參選人可親自到場，若未親自到場參加姓名號次抽籤時，可填寫委託書並指派代理人代為抽籤。
沈伯洋在官方LINE發佈訊息表示，既然主委就是台北市民，「那麼你們抽出來的就會是最棒的號碼，所以我想找一位主委，那天代表我來抽籤！有興趣的話請到我的官方LINE登記喔，今晚公布！」
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