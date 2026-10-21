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沈伯洋20年願景是蔣萬安現行政策？蔣辦：台北追求卓越不是敷衍交卷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋近日雙雙被問到「希望20年後台北市什麼樣子？」聯合報系資料照
台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋近日雙雙被問到「希望20年後台北市什麼樣子？」聯合報系資料照

台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋近日雙雙被問到「希望20年後台北市什麼樣子？」沈稱希望打造歡迎年輕人及就業友善、足夠住宅等，蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，沈伯洋20年願景等於現行政策？台北要追求卓越，不是敷衍交卷。

2026九合一選舉

北市長選戰，民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪談及「20年後台北願景」，楊沛緰表示，沈主動出題問蔣萬安市長，輪到自己作答，提出的住宅、育兒及高齡友善方向，竟多是北市府已在推動的工作。

「自己出的題目，自己作答時卻拿市府的施政湊答案。究竟是沒做功課，還是提不出新主張？」楊說，沈伯洋把現行政策換個說法，再把時間拉到20年後，就想充當自己的創見，未免太敷衍市民？

楊沛緰指出，沈伯洋口中20年後希望看見的生活，正是市府現在逐步落實的方向。沈提到長者上下樓梯、居住便利及退休生活，北市府也已透過青銀換居、老舊公寓增設電梯及居家無障礙環境改善等措施，回應高齡者的居住需求，這些工作當然需要持續精進，但不能忽略既有政策，再把相近方向包裝成全新的城市願景。

楊強調，蔣萬安已提出台北AI園區、無菸城市等未來目標，沈伯洋卻仍拿市府正在推動的工作，回答20年後的台北，就想要市民買單，「究竟把市民當什麼？臺北要追求卓越，不該讓你敷衍交卷！」

蔣萬安 沈伯洋 願景 2026九合一選舉 台北市選舉

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