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蔣萬安競總26日成立！禿子燕子漢子合體加6縣市連線 還有神秘嘉賓

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」當天預計會有神秘嘉賓到場力挺，敬請大家期待！圖／截自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」當天預計會有神秘嘉賓到場力挺，敬請大家期待！圖／截自蔣萬安臉書

年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」

2026九合一選舉

蔣萬安今天在臉書表示，光復連假10月26日下午2時，蔣萬安競選總部成立大會將在敦化國中登場！當天「燕子」 盧秀燕、「漢子」 侯友宜、「禿子」韓國瑜，三子將再度合體力挺蔣萬安。

另外，蔣萬安也預告，桃園市長 張善政、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑、新竹市長 高虹安，及宜蘭縣長參選人吳宗憲也將共同串聯，展現北北基宜桃竹六縣市攜手合作的決心！

「面對再多的政治攻擊，我們不退縮、不停下腳步！」蔣萬安說，好的市政建設必須持續推進，台北的進步更需要大家共同努力。10月26日邀請大家一起站出來，以行動支持市政進步與良善的政治環境。

蔣說，當天還預計會有神秘嘉賓到場力挺，敬請大家期待！

台北市長蔣萬安（左三）日前宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員，並由羅智強（左二）、徐巧芯（右一）等五位立委出任副主委、競選總幹事。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左三）日前宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員，並由羅智強（左二）、徐巧芯（右一）等五位立委出任副主委、競選總幹事。聯合報系資料照

蔣萬安 韓國瑜 張善政 2026九合一選舉

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