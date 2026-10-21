台南市長最新民調公布 謝龍介：相信選民心中都有一把尺

新台灣國策智庫今早公布台南市長選舉最新民調，在市長支持度方面，民進黨參選人陳亭妃支持度高出國民黨參選人謝龍介36.8個百分點。對此，謝龍介稍早回應認為，想要把民調轉化成民心，恐怕沒有這麼容易，相信大多數理性選民心中都有一把尺。

謝龍介指出，該單位過去幾年幾乎未曾發布選舉民調，如今突然公布相關數據，讓不少專業人士感到疑惑，甚至不可思議；近期包括信民協會發布的北部民調，已讓不少人覺得誇張，如今又有一些陌生單位接連發布南部民調，可說是「奇上加奇」。

他認為，選舉過程中各種招數都有，但想透過民調數字轉換成民心，恐怕沒那麼容易，這樣的做法更是汙辱選民，相信大多數理性選民心中自有一把尺，也能判斷這些民調背後究竟是怎麼一回事。