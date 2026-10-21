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影／質疑林國漳與中國企業往來 國民黨團呼籲相關部會啟動調查

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄（左）、立委王鴻薇（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄（左）、立委王鴻薇（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，國民黨立法院黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、牛煦庭、林沛祥出席。許宇甄質疑，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，要求林國漳說明是否曾領取相關股利分紅，並呼籲法務部及相關部會啟動調查。

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許宇甄表示，民進黨平時以嚴格標準檢視他人，應以相同標準檢視民進黨台北市長參選人沈伯洋及宜蘭縣長參選人林國漳。她指出，沈伯洋父親先前的公司遭中國大陸懲戒後，改由另一家境外公司繼續向中國大陸採購商品，再出口至中南美洲；林國漳則是艾特先進半導體公司的原始股東，並長期擔任監察人。

許宇甄引述業界提供的資訊指出，艾特先進半導體公司與中國大陸江蘇長電科技股份有限公司有密切貿易往來，並稱長電科技具有中國國企背景。她質疑，林國漳與相關企業往來，是否曾取得股利分紅，要求林國漳交代分紅流向；若曾領取分紅，應負起政治責任並宣布退選。

許宇甄並提出兩項訴求，第一，要求林國漳說明是否曾領取艾特先進半導體公司的股利分紅及其流向，若有領取，應宣布退選；第二，要求法務部及相關部會啟動調查。她表示，半導體是台灣重要產業，相關公司的產品及交易往來是否涉及應調查事項，主管機關應予以釐清。

王鴻薇表示，候選人本來就應接受檢驗，尤其民進黨長期強調「抗中保台」，並以「中共同路人」等標籤批評對手，更應說明自身及家族是否與中國大陸有商業往來。她指出，林國漳過去投資艾特先進半導體公司並擔任監察人，該公司長期與中國大陸有業務往來，但林國漳至今未充分回應相關問題，因此再次提出資料，要求林國漳正面說明。

王鴻薇另提出書面資料指出，林國漳自2014年起擔任艾特先進半導體公司監察人，持股於2021年由10萬股增加至20萬股，2022年6月持股降為6萬8000股，但仍為股東並繼續擔任監察人。她表示，林國漳直到2025年6月才卸下監察人職務，並稱相關時間點與其代表民進黨參選的安排有關。

王鴻薇並引述公司對外介紹內容指出，艾特先進半導體公司表示，其經營團隊具有20年以上積體電路研發及管理經驗，也曾與國內外大學碩博士生合作開發，並吸引年輕人才投入研發。她質疑，該公司實際上與中國大陸企業有貿易往來，要求林國漳進一步說明。

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄（左二）、立委王鴻薇（右二）、牛煦庭（右）、林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄（左二）、立委王鴻薇（右二）、牛煦庭（右）、林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，立委王鴻薇提出書面資料說明。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，立委王鴻薇提出書面資料說明。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 中國大陸

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