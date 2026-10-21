要沈伯洋回立院開會 翁曉玲高唱「想見你」：別忘了立委職權

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋昨天缺席立院程序委員會，國民黨立委翁曉玲今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時，高唱「想見你」，要沈伯洋不要忘了行使立委職權，趕快回立院開會，不要不守本分，一心一意只想選台北市長。

翁曉玲表示，沈伯洋自誇立院出席率百分之百，連續五會期獲公督盟評鑑為優秀立委。沈伯洋或許在國防委員會有出席質詢，但是從法案和預算案數來看，立委平均數60多案，沈伯洋只有40多案，遠低於平均。沈伯洋宣稱出席率百分百，但不禁要打一個大問號，以程序委員會來說，沈已缺席多次；況且公督盟給的徽章不見得公允，因為藍白立委並不參加評鑑。

主持人王淺秋透露，昨天專訪沈伯洋後，沈要提「教戰守則」，呼籲支持者改變留言方式，果然發現自己沒有被青鳥出征，翁曉玲則酸「因為要聽老闆的話吧」。她也感嘆，沈伯洋應該「從自己做起」，善待其他候選人和在野立委。