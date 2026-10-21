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台南市長最新民調陳亭妃領先謝龍介36.8% 喊話11月28日催出選票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃回應民調結果，感謝市民支持呼籲把支持化為選票、11月28日催出投票率。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃回應民調結果，感謝市民支持呼籲把支持化為選票、11月28日催出投票率。圖／陳亭妃提供

新台灣國策智庫今天上午公布台南市長選舉最新民調，在市長支持度方面，民進黨參選人陳亭妃獲得59.4%，國民黨參選人謝龍介獲得22.6%，兩人差距36.8個百分點。

2026九合一選舉

針對民調結果，陳亭妃表示，謝謝台南市民的支持，一定要把這一份支持的力量化為選票。接下來將持續透過掃街、鐵馬行動深入地方，將民調支持度轉化為實際選票。

陳亭妃說，在最後階段會用掃街、鐵馬的行動，實現行動政府，行動正能量。也一定要讓每一位市民願意在11月28日走出家門，投下神聖的一票，支持陳亭妃。

陳亭妃說，希望用最大的選票、最大的力量，讓台南400年來第一位女市長，找回台南的光榮與驕傲。

謝龍介 陳亭妃 民調 2026九合一選舉

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