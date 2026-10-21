再控林國漳持股公司與陸央企貿易 國民黨團質疑涉敏感技術賺紅錢

繼日前揭露民進黨宜蘭縣長參選人林國漳持有股份且擔任監察人的艾特先進半導體公司投資大陸市場後，國民黨立法院黨團今再舉行記者會，指控艾特先進跟具有中國大陸央企背景的半導體公司有密切貿易往來，且多家代理商生根大陸市場，質疑有賺紅錢、涉及敏感技術疑慮，呼籲林國漳出面說清楚，若有應立刻退選。

國民黨團書記長許宇甄首先指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋父親先前的兆億有限公司被大陸懲戒後，竟改用另外一間境外公司VWAY繼續向中國大陸採購商品，並出口到中南美洲。請問沈伯洋，你的父親幫大陸賺錢，交流的過程中有沒有被統戰？大陸廠商有沒有特別關照，給予更多報酬？假設有拿這些資源間接協助選舉，請問法務部這樣算不算中共介選？

許宇甄再指出，林國漳是艾特先進半導體公司的合資人，本來是原始股東之一，更長期擔任監察人。根據業界提供的資訊，這家半導體公司跟江蘇長電科技股份有限公司有密切的貿易往來，而長電科技背後是中國國企，2024年底中國大型央企華潤集團駐主並改組董事會，成為最大的控股股東跟實際的控制人，長電科技就是正牌的央企。

許宇甄質疑，林國漳投資的公司直接跟中共的半導體國家隊做生意，按照民進黨的標準，有沒有賺紅錢？林國漳如果有分紅，請立刻負起政治責任馬上宣布退選；此外，法務部跟相關部會應啟動調查，半導體是我國重要的產業，一間沒有上市櫃的公司跟對岸國企有貿易往來，難道身為合資人、監察人的林國漳不用接受調查？

國民黨立委王鴻薇表示，林國漳2014年起擔任艾特先進半導體公司監察人，持有股份在2021年時從10萬股變到20萬股，到了2022年6月，股份變成6萬8千股但仍是股東，一直到2025年6月才離開監察人工作，同年代表民進黨參選宜蘭縣長。

王鴻薇指出，艾特先進的代理商有很多家，其中一家叫志嘉電子科技公司，另家汎毅科技也是代理商之一，資訊顯示，汎毅科技半導體零組件的通路商生根大中華地區，包含台灣、香港、中國大陸，代理商就是推銷產品，通通生根大中華市場，請林國漳必須跟外界說清楚。

國民黨立委林沛祥指出，艾特先進有沒有跟江蘇長電科技、華潤微電子進行過交易？有沒有從這些企業進口原物料、零組件或相關產品？有沒有向這些企業輸出產品技術或提供服務？如果確實有交易，內容期限跟金額是多少？有沒有涉及敏感技術？請林國漳正面回答，不要一句政治抹黑就想把問題全部帶過。

林沛祥批評，民進黨政府長期倡議非紅供應鏈，稱台灣半導體是護國神山、台灣最重要的戰略產業，必須保護關鍵技術、強化供應鏈安全、降低中國大陸的依賴，但是民進黨自己的縣長參選人曾經投資的半導體公司，卻被質疑與具有中國央企背景的半導體企業有業務往來。

國民黨立委立委牛煦庭表示，高房價是年輕人心中的痛，林國漳也被查到是建商好朋友，在轉投資的內容裡，亞別建設公司在礁溪推了不少案子，礁溪剛好是這段時間宜蘭房價上漲最多的地方。林國漳表面被包裝成清白的律師，本質上是信賴之友、是派系培養、是拿國營企業酬庸、是賺紅錢、是建商好朋友。請林國漳親自出來回應，否則這些問題就留給人民公評，相信宜蘭鄉親有智慧，不會選擇被派系包裝的假貨。