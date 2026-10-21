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學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把沈伯洋重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。聯合報系資料照
中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把沈伯洋重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。聯合報系資料照

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

2026九合一選舉

羅世宏指出，沈伯洋在選戰中經歷了人設突變。他指出，沈伯洋原本作為台北大學犯罪學研究所副教授、黑熊學院創辦人，長期以認知戰專家、資訊戰分析者的身份活躍於公共領域，2024年當選民進黨不分區立委後，更以犀利的國會質詢風格著稱，但在2026年選戰開跑後，這套形象瞬間改變。

羅世宏說，這個人設突變並非單純的競選策略調整，而是更深層的敘事置換，將一位以批判、分析、揭露為志業的學者，重新包裝為以陪伴、傾聽、溫暖為號召的政治人物。問題不在於政治人物是否應該展現多元面向，而在於這種轉型過於精準地對應了選戰需求：當對手被定義為「冷漠的權貴」，溫柔就成為最有效的武器。

羅世宏也說，沈伯洋競選團隊的運作邏輯，恰好反映認知作戰手法在民主選舉中的內化與複製；羅世宏說明，認知作戰的核心在於：透過框架設定、情緒動員、重複曝光、群體認同等技術，塑造受眾的認知框架，使其在不自覺中接受特定敘事。沈團隊的「洋流」操作-從隱喻選擇、數位動員、民調武器化到同溫層強化，精確複製了這套技術。

羅世宏說，諷刺的是，沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民，而且竟然有效？

羅世宏表示，此一弔詭景象，凸顯當代民主政治的深層困境：當認知作戰技術成為競選標配，選民的「自主判斷」究竟還剩多少？當揭露操弄的人成為操弄大師，民主論述中的「真實」與「操弄」界線何在？沈伯洋的案例表明，認知作戰並非外來的威脅，而是已經內化於民主選舉的日常實踐。問題不在於是否有操弄，而在於哪一套操弄敘事更能說服選民-或者更精確地說，哪一套操弄更能讓選民相信自己沒有被操弄。

羅世宏說，「洋流」敘事的成功，不在於它更真實，而在於它更擅長讓支持者相信自己是在「自主選擇」。這或許是認知作戰在民主體制中的最高境界：讓被操弄者相信自己是自由的。

沈伯洋 人設 2026九合一選舉 台北市選舉 認知作戰

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