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素人寫歌力挺 綠營造勢晚會「有一個人叫黃世杰」傳唱
2026選戰倒數，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨晚在臉書分享支持者創作歌曲「有一個人叫黃世杰」，網友紛紛留言輕柔旋律動聽暖心，而他也說桃園或許還不夠美好，但正市民願意關心，城市才有持續改變的力量。
素人林佳美是黃世杰的支持者，今年9月在網路社群平台Threads分享參與政治心得，收到黃世杰留言鼓勵，興奮之餘，決定將支持化為實際行動，寫下歌曲。她表示，這首歌曲並非由競選團隊邀約或委託，而是自發創作，以音樂為自己認同的候選人加油。
黃世杰表示，對於年輕支持者主動投入創作，感到十分驚喜與感動，尤其從社群平台上的一次留言互動，延伸成一首助選歌曲，更讓他看見年輕世代參與公共事務的不同方式。他也感謝林佳美將對桃園的關心化為音樂，並表示，桃園或許還有許多不夠美好的地方，但正因為有市民願意關心、參與並付諸行動，城市才有持續改變的力量。
選戰倒數，黃世杰表示接下來將持續深入桃園各區，透過市場掃街、路口拜票及地方座談等方式，爭取更多市民認同。
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