藍營立委幫蔣萬安掃街拜票 民進黨團酸小雞搶救蔣萬安

年底選舉剩下不到40天，台北市長選舉進入白熱化階段，國民黨立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆、李彥秀開始幫忙台北市長蔣萬安到市場掃街拜票，民進黨立法院黨團今表示，本來蔣萬安公認是藍營最強的母雞，但他們現在釋出的態度是大家誤會了，蔣萬安沒有那麼強，「小雞們趕快來救母雞」。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，蔣萬安已經提到，現在的狀況與4、5月的狀況完全不一樣了，他也承認選情危急；莊瑞雄並表示，本來蔣萬安被公認為是最強母雞，原本預料在選戰後期會跑全國幫其他人助選，但蔣萬安、國民黨團現在的態度很清楚，他們對外傳達一個訊息，就是藍軍的母雞危險了，大家誤會了，母雞沒有那麼強，小雞們趕快來救母雞。

莊瑞雄說，對民進黨而言，沈伯洋這次打得非常亮眼，指好的民調，以及洋流持續壯大，對沈伯洋和其競選團隊都是很大的鼓舞，並認為沈伯洋現在的聲勢不錯。

莊瑞雄表示，民進黨、沈伯洋在這次選舉，力量不完全只是傳統的支持者，因為台北市在過去是國民黨非常優勢的地方，如今壯大的母雞喊危險，需要小雞來救他，對沈伯洋來講士氣大好，持續加強努力，票票入匭這才是重點，達到最後勝選的目標。