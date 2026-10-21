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宣傳車遭洋流支持者肉身阻擋 羅智強誓破沈伯洋「謊言金鐘罩」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

台北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」成為政治話題。國民黨立委羅智強今日表示，「洋流金鐘罩刀槍不入？是的，但可以破。」必須承認、正視洋流確實存在，洋流激活台北市綠營4成的基本盤，把支持者轉為顯性，護衛沈伯洋的力量非常強，任何對沈伯洋的檢驗，都會遭到排山倒海的出征。

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羅智強說，最經典的例子就是，「建立社區中心，提供吸毒者毒品」，這明明是沈伯洋所寫文章的原句。當他出動金剛車時，就是要告訴台北市民，沈伯洋曾經寫過這個主張。沈伯洋可以毫不遲疑地說，這是造謠，並威脅要告他羅智強，沈後來沒有告）。沈陣營洗腦的方式是，這怎麼可能？誰會提出「社區中心提供吸毒者毒品」的主張？

羅智強表示，他不意外沈伯洋會否認，因為沈在立法院不認自己說過的話、做過的事，已是多不勝數。沈曾經支持過的「大麻合法化」、「毒品除罪化」、「廢除死刑」，現在的沈都不認。他比較驚訝的是，他出的金剛車，才第二天，就被沈伯洋的支持者衝到馬路上攔下來，痛批這是造謠。司機和廣告車公司告訴他：「不敢再開了！」

羅智強表示，別說司機不敢開，他也不敢租了。肉身攔卡車，萬一鬧出人命，他也不願意。相反地，沈伯洋的支持者卻租了一台金剛車，說他造謠，要在台北跑一個月。當然，不會有任何人去攔這台車。也不會有任何人敢攔這台車。

羅智強說，他說事實，被沈伯洋抹成造謠，出征到金剛車走不下去。沈伯洋不認自己曾說過的話，支持者反過來出動金剛車指控他造謠，但沒有人敢攔下金剛車。為何會如此的原因有二，一是，某些綠營支持者的顯性化程度，高於一般人；二是，如同大罷免公審路人一樣，有些民進黨的政治人物，鼓勵極化、指責的「兇」，一般人就算不認同沈伯洋的主張，也會保持沉默。

羅智強指出，聲音此消彼長，就會出現指鹿為馬的情況。這種例子，比比皆是。民進黨錯誤的廢核政策，導致電價大漲，卻反過來指責在野黨不願撥補台電。國會依法三讀通過的法案，民進黨不想遵守就不副署，還倒罵藍白違法違憲。在野時堅決要廢監察院，執政後卻堅持提好提滿。

羅智強提到，30年來，民進黨要選台北市長的，多贊成遷移松山機場。台北市長蔣萬安提出更具開創性的遷移政見，民進黨就罵太倉促。指鹿為馬，就能顛倒是非，無往不利，但不代表沈伯洋的金鐘罩無法可破，金鐘罩雖然刀槍不入，但擋不了綿綿流水。要破沈伯洋指鹿為馬的金鐘罩，要有不怕被出征的決心，要有不停說真理的耐心。

羅智強表示，他現在只要助講，就一定會幫沈伯洋宣傳其文章「建立社區中心，提供吸毒者毒品」。因為，民進黨信奉的是「謊話說一千遍就成為真理」，要打破這個謊言金鐘罩，就必須有「真話說一萬遍」、「細水長流」的決心和耐心。

羅智強說，每一場、每一場地講，也確實發生了兩個效果。第一，只要他問台下的民眾，是誰主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品」？民眾會毫不猶豫、非常大聲地回答：沈伯洋。第二，民進黨也不再有大規模出征。民進黨的第一擊很強，爆炸強，但也只有第一擊很強。

羅智強說明，因為久了民眾會發現，變來變去、睜眼說瞎話、打人喊救人的，就是「綠能你不能」的民進黨和沈伯洋。造謠加造神，打造了沈伯洋的金鐘罩，但這也正是沈的罩門。海市蜃樓雖能迷惑人，卻難以長久。謊言即使一時騙得了人，也終將被事實所擊碎。一起把真話說一萬遍，就能破除假象，擊穿洋流的金鐘罩。

沈伯洋 羅智強 2026九合一選舉 台北市選舉

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