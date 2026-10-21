影／莊瑞雄：選情與4、5月不同 小水滴湧進來「洋流」越來越強大

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天在立法院舉行記者會，回應時事及台北市長選情。談及民進黨台北市長參選人沈伯洋的選情，莊瑞雄表示，隨著「洋流」催促起來，沈伯洋這名船長與水手共同努力，支持力量如同小水滴般一滴滴湧入，整體力量確實越來越強大。

莊瑞雄表示，台北市長蔣萬安也知道，目前的選情與4、5月時完全不同，蔣萬安本身也面臨危機。他指出，現在國民黨立法院黨團及台北市議員出面協助蔣萬安，都是正常的選戰現象，政黨為自己的候選人努力爭取勝選，國民黨如此，民進黨也是如此。

莊瑞雄說，蔣萬安原本被公認是最強的「母雞」，選戰後期還可能全國奔走，替其他候選人助選。不過，從蔣萬安及國民黨立法院黨團目前的態度來看，外界接收到的訊息是「母雞危險了」，並非原先想像中那麼強，其他候選人得趕快出面協助。

莊瑞雄表示，沈伯洋這次的表現相當亮眼，正面的民調結果也將持續壯大聲勢，對整個競選團隊是很大的鼓舞。他指出，接下來仍有30多天的選戰時間，團隊會持續努力，隨著「洋流」逐漸形成，支持力量一滴滴匯聚，整體聲勢也會越來越強大。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（右）今天在立法院舉行記者會，回應時事及台北市長選情。記者邱德祥／攝影