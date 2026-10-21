沈伯洋超車連綠營也吃驚 旅美學者指蔣萬安失策：未直攻對手爭議

九合一選戰倒數計時，一向被外界視為「藍營鐵板一塊」的台北市長選情，民進黨參選人沈伯洋以50.3%的支持度大幅領先尋求連任的台北市長蔣萬安33.3%，雙方差距一口氣拉開至 17 個百分點。旅美教授林環牆在臉書發文，呼籲藍營必須正視攻防失衡的危機。

回顧信民協會9月份的調查，當時蔣萬安以41.7% 微幅領先沈伯洋的40.5%，戰況呈現五五波拉鋸，隔一個月，沈伯洋支持度攀升9.8 個百分點突破五成大關，蔣萬安則滑落8.4個百分點，出現黃金交叉與雙位數領先。

蔣陣營陷「挨打被動」沈伯洋包裝人設成功？

旅美教授林環牆表示，台北市選情持續朝沈伯洋傾斜，發展恐怕連民進黨自己都始料未及。他認為，綠營9月透過網路「洋流」全面鎖定蔣萬安的人格特質發動攻勢，收到顯著效果，反觀蔣萬安團隊始終處於被動挨打狀態，僅以政績輕描淡寫回應，節奏被打亂。

林環牆更直指蔣萬安團隊的最大失策，在於缺乏有節奏、具策略性的反擊，未能針對沈伯洋過去護衛蔡英文論文門等政治爭議與人格特質提出強烈檢驗，反而讓沈伯洋從容營造「紳士」、「暖男」形象，導致選戰主導權易位。

沈伯洋民調大幅超車 綠委莊瑞雄也吃驚

面對民調大幅超車，民進黨立委莊瑞雄受訪時第一時間直呼驚訝，隨後強調「先不要那麼開心，還有30多天要努力拚戰」。他表示，民調的成長是點滴小水滴匯聚成的洋流，這場選舉充滿溫度，各界指教都是前進動力，但絕不能掉以輕心，必須維持熱度奮戰到底。

朱立倫指民調有「沉默螺旋」王金平稱僅供參考

國民黨內部則質疑民調存在機構效應與表態落差，國民黨前主席朱立倫分析，近期民調普遍存在明顯的「沉默螺旋」效應，在泛藍支持者不願表態的氛圍下，容易產生偏誤；立法院前院長王金平則坦言此數據「想像不到」，但他認為民調僅供參考，關鍵在於蔣萬安競選團隊必須因應局勢「重新調整戰略與戰術」。

國民黨考紀會主委張雅屏則剖析，沈伯洋隨選戰加溫支持度上升屬正常現象，不應單純歸功於網路聲量，當基本盤浮現、選情拉近時，真正決勝點在於「催票率與投票動力」，民調熱度終究要通過開票檢驗。