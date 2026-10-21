沈伯洋遭翻過去嗆藍委智障 許宇甄：不要因為騙票北市民就改變人設

歌手謝和弦近期表達支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，並稱「11月28日就知道是哪些貪婪老人跟低智商的人，投給章晚安了」。沈伯洋回應，不要有這樣的言論，卻遭網友翻出過去在立法院嗆國民黨立委智障等言論。國民黨立院黨團書記長許宇甄今表示，不要因為騙票台北市民就改變人設，過去的言行都必須接受檢驗。

國民黨立院黨團今舉行「抗中『飽』台─人民幣真香」記者會，會後被問到沈伯洋過去嗆藍委智障、國民黨立委羅智強缺什麼名字取什麼等。許宇甄指出，沈伯洋一直以來的言行都是雙標、綠能你不能，過去兩年多在立法院共事的經驗，沈伯洋動不動就攻擊國民黨立法委員，包括說誰是智障、誰有怎麼樣的狀況，所以真正該好好檢討的是沈伯洋，因為過去的言行都還有很多影片，民眾都可以看到。

國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋選舉到現在根本就是雙面、騙票人設。過去的言論，沈伯洋現在都不承認，包括贊成大麻合法化、提出驗毒是很噁爛的行為；大家現在引用沈伯洋過去的論文或社群平台發文，沈又說人家是在造謠。

王鴻薇也指出，近期台北市議員侯漢廷翻出沈伯洋過去的言論，當時前總統馬英九為了要反酒駕，提出了酒駕預防性羈押並降低酒測標準，結果沈伯洋當時發文說「酒駕預防性羈押？我比較贊成腦殘政客羈押」。大家都說酒駕零容忍、毒品零容忍，過去的沈伯洋不但容忍，還是一直都採取反反酒駕、反反毒。

王鴻薇說，沈伯洋現在才應該要說清楚講明白，不要因為選舉說一套、做一套，有一個騙票的人設。沈過去種種對於毒品、酒駕或廢死的言論，都沒有誠實的跟市民交代清楚。