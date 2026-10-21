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沈伯洋遭翻過去嗆藍委智障 許宇甄：不要因為騙票北市民就改變人設

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「抗中『飽』台─人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄回答民進黨台北市長參選人沈伯洋過去嗆藍委智障一事。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行「抗中『飽』台─人民幣真香」記者會，黨團書記長許宇甄回答民進黨台北市長參選人沈伯洋過去嗆藍委智障一事。圖／國民黨團提供

歌手謝和弦近期表達支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，並稱「11月28日就知道是哪些貪婪老人跟低智商的人，投給章晚安了」。沈伯洋回應，不要有這樣的言論，卻遭網友翻出過去在立法院嗆國民黨立委智障等言論。國民黨立院黨團書記長許宇甄今表示，不要因為騙票台北市民就改變人設，過去的言行都必須接受檢驗。

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國民黨立院黨團今舉行「抗中『飽』台─人民幣真香」記者會，會後被問到沈伯洋過去嗆藍委智障、國民黨立委羅智強缺什麼名字取什麼等。許宇甄指出，沈伯洋一直以來的言行都是雙標、綠能你不能，過去兩年多在立法院共事的經驗，沈伯洋動不動就攻擊國民黨立法委員，包括說誰是智障、誰有怎麼樣的狀況，所以真正該好好檢討的是沈伯洋，因為過去的言行都還有很多影片，民眾都可以看到。

國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋選舉到現在根本就是雙面、騙票人設。過去的言論，沈伯洋現在都不承認，包括贊成大麻合法化、提出驗毒是很噁爛的行為；大家現在引用沈伯洋過去的論文或社群平台發文，沈又說人家是在造謠。

王鴻薇也指出，近期台北市議員侯漢廷翻出沈伯洋過去的言論，當時前總統馬英九為了要反酒駕，提出了酒駕預防性羈押並降低酒測標準，結果沈伯洋當時發文說「酒駕預防性羈押？我比較贊成腦殘政客羈押」。大家都說酒駕零容忍、毒品零容忍，過去的沈伯洋不但容忍，還是一直都採取反反酒駕、反反毒。

王鴻薇說，沈伯洋現在才應該要說清楚講明白，不要因為選舉說一套、做一套，有一個騙票的人設。沈過去種種對於毒品、酒駕或廢死的言論，都沒有誠實的跟市民交代清楚。

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