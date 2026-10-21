法令紋右下傾恐影響運籌 命理師用面相看好新北市長這人勝出

2026年新北市長選舉將於11月28日登場，被譽為台中「國師」的命理師楊登嵙，近日針對六都市長參選人的面相，做出分析，在新北市長參選人部分，楊指出，國民黨參選人李四川今年運勢落在法令紋，而法令紋往右下傾，恐影響人際關係與運籌帷幄；民進黨參選人蘇巧慧，眼神明亮、嘴角上揚，思維敏捷、親和力強。綜觀兩人面相，目前蘇巧慧勝出，李四川若要翻盤，關鍵在於能否打出政績傳承、行政專業及跨界聯盟這「三張大牌」。

針對李四川，命理師楊登嵙分析，李四川1958年出生、生肖屬雞，今年虛歲70歲。他臉型長而方圓、厚重沉穩，給人實幹、耐磨的政務官印象；眼神內斂不露鋒芒，處事務實、情緒穩定；眉毛濃密，重情重義、做事踏實；下巴方圓厚實，抗壓性極強，整體給人高度的安全感與信任感。

至於蘇巧慧，楊登嵙指出，蘇巧慧1976年出生、生肖屬龍，今年虛歲51歲。她眼睛清澈明亮、帶笑容，善於溝通，具感染力；眉型長而圓潤，重視團隊協調；鼻樑挺直、鼻頭有肉，有主見、執行力強；顴骨與雙頰飽滿，具群眾吸引力與領導氣場。整體而言，她能歌、能舞、能說，善於在公眾面前展現影響力與說服力。

楊登嵙認為，新北市長選戰藍綠陷入緊繃對決，李四川憑藉深厚的市政經驗與藍白整合基礎占有優勢，但蘇巧慧的空戰、陸戰攻勢與基本盤正逐步逼近，李四川須時刻戒慎，才能確保勝選。

新北市是全台人口最多的城市，現任市長侯友宜任期屆滿，這場選戰被視為九合一大選的關鍵戰役。楊登嵙為台中市名門命理教育協會創會理事長，過去曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單，2022年台北市長選舉也在開票前2年以姓名學預測蔣萬安當選，被網友譽為台中「國師」。

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