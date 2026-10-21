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蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

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議員指沈富雄評可能輸掉台北市長選舉？蔣萬安：我有信心會贏

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
無黨籍台北市議員徐立信上午在市長專案報告時，送給市長蔣萬安一個「勇」字。記者楊正海／攝影
無黨籍台北市議員徐立信上午在市長專案報告時，送給市長蔣萬安一個「勇」字。記者楊正海／攝影

前立委沈富雄日前在政論節目指現任市長蔣萬安「有可能落選」。蔣萬安上午赴議員專案報告時，議員徐立信質詢指出，如果11月28日投票結果輸了，政權會和平轉移嗎？會接受選舉結果？蔣萬安說，我有信心會贏。

2026九合一選舉

蔣萬安指出，選戰本來就是進入到最後階段，會非常地激烈，對他來講，當然就是加緊腳步，持續把握最後的時間，爭取市民認同，用這4年的成績，以及對於未來包括規畫AI園區、解決交通問題等，爭取民眾認同。

徐立信也質詢之前發生的幼兒園虐兒案，質疑蔣萬安曾給園長親筆感謝信，這令人沒辦法接受，是不是應該要公開道歉？蔣萬安說，對於願意這些付出辛勞，不管教保人員也好，都表示感謝，但不能硬是要說有私交、有認識。對於被當作招生廣告，蔣萬安說，曾在議場被問過非常多次，他沒有同意，也不會同意來做宣傳或招商，他當時就是單純表達教保人員心勞，就這個意思。

對於沈富雄的評論成徐立信質詢議題，接下來質詢的國民黨議員汪志冰指出，「阿信議員，我要提醒你」那個沈老大，基本上他是非常受到大家的尊重，但是每次在猜選舉的時候都是反指標。

沈富雄 蔣萬安 議員 2026九合一選舉 台北市選舉

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