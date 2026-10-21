徐欣瑩提寵物友善四大政見 完善毛小孩照護環境

「一座文明城市的偉大，體現在對動物的關懷與尊重。」國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。徐欣瑩強調，隨著飼養寵物的家庭日益增加，動物照護與相關公共設施的整備已是城市治理的重要一環。未來她將從提高絕育補助、完善友善空間、推動數位護照以及擴大TNVR源頭管理」四大方向切入，全方位提升新竹縣的寵物福祉與生活環境。

為從源頭減少無序繁殖與遊蕩犬貓問題，徐欣瑩主張大幅提高新竹縣的絕育補助費用，公犬貓補助由現行的800元提高至1300元，母犬貓則由1500元提高至2500元，實質減輕飼主負擔並提高絕育意願。

同時，針對偏鄉與重點區域，結合狂犬病疫苗施打、晶片登記與巡迴醫療服務，讓醫療資源較匱乏地區的毛小孩也能享有便利的管理與照護，兼顧動物福利、公共安全與環境品質。

徐欣瑩表示，將依人口密度與飼養需求完善寵物友善公園，規畫大小型犬活動分區、飲水及清潔設施，並串聯在地商家與旅宿，打造寵物友善網絡，鼓勵餐飲、飯店及休閒場域提供毛小孩貼心服務，讓飼主帶著寵物出門購物、用餐與旅遊都能通暢無阻。

她也規畫推出「新竹縣毛小孩數位護照」，整合疫苗提醒、絕育紀錄、健康資訊、寵物友善地圖及走失協尋通報，提供更便利的智慧化服務。

針對遊蕩犬貓問題，徐欣瑩主張增加經費與人力，擴大推動TNVR（捕捉、絕育、疫苗施打、原地回置），加強重點區域追蹤管理，並定期公開犬貓數量估算、執行進度及收容量能，落實源頭管理與資訊透明。