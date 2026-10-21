快訊

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

薔琵已達最強巔峰 賈新興估明晨海警明晚陸警…桃園以北、宜蘭快防颱

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩提寵物友善四大政見 完善毛小孩照護環境

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。圖／徐欣瑩競辦提供

「一座文明城市的偉大，體現在對動物的關懷與尊重。」國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。徐欣瑩強調，隨著飼養寵物的家庭日益增加，動物照護與相關公共設施的整備已是城市治理的重要一環。未來她將從提高絕育補助、完善友善空間、推動數位護照以及擴大TNVR源頭管理」四大方向切入，全方位提升新竹縣的寵物福祉與生活環境。

2026九合一選舉

為從源頭減少無序繁殖與遊蕩犬貓問題，徐欣瑩主張大幅提高新竹縣的絕育補助費用，公犬貓補助由現行的800元提高至1300元，母犬貓則由1500元提高至2500元，實質減輕飼主負擔並提高絕育意願。

同時，針對偏鄉與重點區域，結合狂犬病疫苗施打、晶片登記與巡迴醫療服務，讓醫療資源較匱乏地區的毛小孩也能享有便利的管理與照護，兼顧動物福利、公共安全與環境品質。

徐欣瑩表示，將依人口密度與飼養需求完善寵物友善公園，規畫大小型犬活動分區、飲水及清潔設施，並串聯在地商家與旅宿，打造寵物友善網絡，鼓勵餐飲、飯店及休閒場域提供毛小孩貼心服務，讓飼主帶著寵物出門購物、用餐與旅遊都能通暢無阻。

她也規畫推出「新竹縣毛小孩數位護照」，整合疫苗提醒、絕育紀錄、健康資訊、寵物友善地圖及走失協尋通報，提供更便利的智慧化服務。

針對遊蕩犬貓問題，徐欣瑩主張增加經費與人力，擴大推動TNVR（捕捉、絕育、疫苗施打、原地回置），加強重點區域追蹤管理，並定期公開犬貓數量估算、執行進度及收容量能，落實源頭管理與資訊透明。

徐欣瑩 毛小孩 寵物 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

新北市29起爬蟲走失蛇最多 動保處提醒「飼養之前先問3件事」

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

毛孩不愛動、吃得少只是老了？法國皇家揭3大健康迷思　AI也能幫獸醫看診

相關新聞

學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

沈伯洋民調領先蔣萬安17百分點？醫點出2關鍵斷言仍不會贏

台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17個百分點也不會贏，因中間選民及投票率是關鍵，但北市藍綠白板塊已定，沈的中立選民不夠多，不足以翻轉選情。

大贏蔣萬安17百分點？柯文哲酸沈伯洋「是同一個人嗎？這包裝太多了」

信民協會昨公布台北市長選舉民調，現任市長蔣萬安落後對手沈伯洋17個百分點，引發熱議，藍營大酸要沈快辭立委。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲說這場選舉包裝太多了，拿沈伯洋一年前言行對照，會很驚訝這是同一個人嗎？籲蔣靜下心把做過的好好講出來就好。

蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好

台北市長蔣萬安昨接受謝震武專訪，對於名嘴尚毅夫質疑，若連任「只聽到市長說做好，沒聽到說做滿？」蔣今赴議會備詢，被問及是否只說做好？沒說做滿？蔣萬安堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

5藍委快閃北市大安區掃街 羅智強稱蔣萬安若有閃失：不用想2028

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街，羅也直言，把台北市守住是國民黨作為在野黨監督制衡力量的重要責任，不得有任何閃失，否則「不用再去想什麼2028」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。