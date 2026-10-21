快訊

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

薔琵已達最強巔峰 賈新興估明晨海警明晚陸警…桃園以北、宜蘭快防颱

聽新聞
0:00 / 0:00

「意見可以不同，團結才能勝選」新竹婦女團體動員 楊文科致謝

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
黨部主委楊文科強調，選舉不是一個人的戰鬥，唯有理念相同的同志團結一心，才能將基層力量化為勝選動能。圖／黨部提供
黨部主委楊文科強調，選舉不是一個人的戰鬥，唯有理念相同的同志團結一心，才能將基層力量化為勝選動能。圖／黨部提供

選戰進入關鍵時刻，基層團結就是最強後盾！國民黨新竹縣黨部昨天集結新竹縣多個婦女會團體齊聚黨部協助文宣分類、摺疊、整理及裝袋，以實際行動投入選戰整備，黨部主委楊文科也前往，他感動表示「此時此刻，願意站出來協助的每一位同志，都是最偉大的力量！」他強調，選舉不是一個人的戰鬥，唯有理念相同的同志團結一心，才能將基層力量化為勝選動能。

2026九合一選舉

此次文宣整備包括楊文科親筆署名、致全縣黨員同志的一封信，以及核能公投推廣資料。信中除感謝長期支持國民黨的黨員，也介紹國民黨正式提名的新竹縣長參選人徐欣瑩，期盼黨員延續過去8年共同打拚的情誼，團結支持黨提名候選人，讓新竹縣既有建設成果持續深化。

活動現場，婦女幹部與志工分工合作，從文宣分類、摺疊、整理到裝袋，各司其職。楊文科表示，選舉越到關鍵時刻，越能感受到同志間真摯情誼。許多婦女姊妹平日忙於家庭、工作與社團事務，仍抽空走進黨部幫忙，這份支持格外珍貴，「這份情義不是理所當然，而是對國民黨的認同、對新竹縣的感情，更是希望這片土地繼續進步的共同信念。」

楊文科指出，過去8年，新竹縣在交通、教育、產業、社會福利及地方建設等面向持續推進，每項成果都是縣民、基層夥伴與支持者共同努力的累積。如今正值重要交棒時刻，更需要延續過去累積的經驗與信任，支持具備理工專業、公共事務歷練與執行能力的徐欣瑩，讓新竹縣在既有基礎上持續向前，迎接AI科技時代的新機會與挑戰。

楊文科強調：「意見可以不同，但我們共同的名字，就是中國國民黨。」他表示，提名前各方可以有不同意見與支持對象，但提名確定後，大家就是同一個團隊。選戰到了關鍵階段，最重要的是放下成見、凝聚共識，把每份支持轉化為共同前進的力量，爭取更多鄉親認同。

此次到場團體代表包括新竹縣婦女會理事長陳靜芳、竹北市婦女會理事長姜美杏、新竹縣工商婦女服務協會理事長何春梅、竹北市青溪婦女會理事長曾素美、新竹縣客家聯誼會理事長黎玉枝，以及新竹縣新移民女性關懷協會陳丁玲等人，以實際行動展現基層團結精神。

國民黨新竹縣黨部昨天集結新竹縣多個婦女會團體齊聚黨部協助文宣分類、摺疊、整理及裝袋，以實際行動投入選戰整備。圖／黨部提供
國民黨新竹縣黨部昨天集結新竹縣多個婦女會團體齊聚黨部協助文宣分類、摺疊、整理及裝袋，以實際行動投入選戰整備。圖／黨部提供

楊文科 公投 核能 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不認同民進黨挺不同理念人選 秀林鄉代會主席駱燕玲轉投國民黨

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

吳欣盈現身竹北合體邱臣遠 曝他立院綽號「喬王」：選他不會錯

鄭朝方提科技助攻農業 將竹北農業「沙盒實驗」經驗推向13鄉鎮市

相關新聞

學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

沈伯洋民調領先蔣萬安17百分點？醫點出2關鍵斷言仍不會贏

台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17個百分點也不會贏，因中間選民及投票率是關鍵，但北市藍綠白板塊已定，沈的中立選民不夠多，不足以翻轉選情。

大贏蔣萬安17百分點？柯文哲酸沈伯洋「是同一個人嗎？這包裝太多了」

信民協會昨公布台北市長選舉民調，現任市長蔣萬安落後對手沈伯洋17個百分點，引發熱議，藍營大酸要沈快辭立委。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲說這場選舉包裝太多了，拿沈伯洋一年前言行對照，會很驚訝這是同一個人嗎？籲蔣靜下心把做過的好好講出來就好。

蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好

台北市長蔣萬安昨接受謝震武專訪，對於名嘴尚毅夫質疑，若連任「只聽到市長說做好，沒聽到說做滿？」蔣今赴議會備詢，被問及是否只說做好？沒說做滿？蔣萬安堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

5藍委快閃北市大安區掃街 羅智強稱蔣萬安若有閃失：不用想2028

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街，羅也直言，把台北市守住是國民黨作為在野黨監督制衡力量的重要責任，不得有任何閃失，否則「不用再去想什麼2028」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。