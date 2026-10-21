「意見可以不同，團結才能勝選」新竹婦女團體動員 楊文科致謝

選戰進入關鍵時刻，基層團結就是最強後盾！國民黨新竹縣黨部昨天集結新竹縣多個婦女會團體齊聚黨部協助文宣分類、摺疊、整理及裝袋，以實際行動投入選戰整備，黨部主委楊文科也前往，他感動表示「此時此刻，願意站出來協助的每一位同志，都是最偉大的力量！」他強調，選舉不是一個人的戰鬥，唯有理念相同的同志團結一心，才能將基層力量化為勝選動能。

此次文宣整備包括楊文科親筆署名、致全縣黨員同志的一封信，以及核能公投推廣資料。信中除感謝長期支持國民黨的黨員，也介紹國民黨正式提名的新竹縣長參選人徐欣瑩，期盼黨員延續過去8年共同打拚的情誼，團結支持黨提名候選人，讓新竹縣既有建設成果持續深化。

活動現場，婦女幹部與志工分工合作，從文宣分類、摺疊、整理到裝袋，各司其職。楊文科表示，選舉越到關鍵時刻，越能感受到同志間真摯情誼。許多婦女姊妹平日忙於家庭、工作與社團事務，仍抽空走進黨部幫忙，這份支持格外珍貴，「這份情義不是理所當然，而是對國民黨的認同、對新竹縣的感情，更是希望這片土地繼續進步的共同信念。」

楊文科指出，過去8年，新竹縣在交通、教育、產業、社會福利及地方建設等面向持續推進，每項成果都是縣民、基層夥伴與支持者共同努力的累積。如今正值重要交棒時刻，更需要延續過去累積的經驗與信任，支持具備理工專業、公共事務歷練與執行能力的徐欣瑩，讓新竹縣在既有基礎上持續向前，迎接AI科技時代的新機會與挑戰。

楊文科強調：「意見可以不同，但我們共同的名字，就是中國國民黨。」他表示，提名前各方可以有不同意見與支持對象，但提名確定後，大家就是同一個團隊。選戰到了關鍵階段，最重要的是放下成見、凝聚共識，把每份支持轉化為共同前進的力量，爭取更多鄉親認同。

此次到場團體代表包括新竹縣婦女會理事長陳靜芳、竹北市婦女會理事長姜美杏、新竹縣工商婦女服務協會理事長何春梅、竹北市青溪婦女會理事長曾素美、新竹縣客家聯誼會理事長黎玉枝，以及新竹縣新移民女性關懷協會陳丁玲等人，以實際行動展現基層團結精神。