鄭朝方提科技助攻農業 將竹北農業「沙盒實驗」經驗推向13鄉鎮市

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天提出新竹縣農業發展願景，主張以「竹北經驗」為基礎，結合全縣 13 鄉鎮市特色，推動智慧農事、品牌行銷與營養午餐地產地銷。鄭朝方表示，新竹有走向世界的科技實力，也有深植土地的農業底蘊。城市快速發展，農業這個「本」不能忘。未來將從竹北經驗出發，結合13鄉鎮市特色，串聯智慧農事、農產運銷、品牌行銷、地產地銷與學童營養午餐，讓科技走進田間，讓農民的辛苦轉化為更有保障的收益。

鄭朝方認為，科技不能只在廠房裡。竹北兼具科技城市與農業聚落特色，市公所引進無人機撒布餌劑防治紅火蟻，就是以科技回應農村需求。未來將依作物、地形及農友需求，評估合適的科技應用與共同服務機制，讓農民取得專業協助。

鄭朝方表示，「農民用心種，我們就要用心替他找到市場。」竹北近年與市農會合作推廣在地農產，累積運銷與行銷經驗。未來縣府應串聯各地農會、產銷班及農友，整合通路、品牌與產地故事，減少農民單打獨鬥，讓農產品品質與特色反映在收益上。

鄭朝方指出，竹北從地方需求出發，先行實踐、檢視成效，再逐步調整方法，希望將經驗推廣至新竹縣各地，因地制宜提供資源、保留地方特色，也讓青年看見返鄉務農的可能。

他也提出以學童營養午餐推動地產地銷，盤點在地農產產季、供應量及學校需求，建立兼顧食材安全、品質與穩定供應的採購機制，讓農友有更穩定的通路，孩子也能吃到家鄉優質食材。

鄭朝方表示，「一份午餐，可以照顧孩子，也可以支持一個產地。」透過當季食材與食農教育，結合生產、運銷、行銷及教育，讓政策同時照顧農民收益、孩子健康與土地永續。他強調，「科技讓世界看見新竹，農業讓我們擁有向上拉拔茁壯的力量。」未來要讓科技紅利走進農村與校園，讓好產品有好出路、青年願意留下耕耘，讓家鄉的味道代代傳承。