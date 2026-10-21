影／「全開麥」洋流吹進內湖？5個月前民眾不熟 蔣執政優勢能延續？

台北市長選戰民調出現變化，根據信民兩岸研究協會20日公布最新調查，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度以50.3%領先國民黨籍台北市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。蔣萬安的選情真的出現危機嗎？五個月前，聯合報記者到受到風災侵襲的內湖街頭訪問民眾，問到對沈伯洋的看法時，不少人直言「不知道他是誰」，也有人認為「蔣萬安比較有在做事」。但後來沈伯洋多次重返內湖掃街拜票，積極爭取市民認同，號稱「洋流」來襲，是否真的成功扭轉民眾印象？

記者再次走進內湖街頭，透過第一線街訪，直擊市民對沈伯洋、台北市長蔣萬安的真實觀感，檢視五個月來政治人物的形象是否出現變化，以及蔣萬安的執政優勢是否依然穩固。

此外，日前蔣萬安臉書湧入多達63萬則留言，引發外界關注，究竟是網軍操作，還是民眾自發表達意見？不少民眾受訪時直言「真的有去留言」，有護理背景的民眾留言宣導毒癮減害的正確知識，也有民眾留言力挺「唯一支持蔣萬安」；而面對內湖長期交通壅塞、通勤族動輒塞車兩小時的困境，沈伯洋主張興建「迎風-港墘跨基隆河自行車專用橋」接內科，經費約9.5億元，總長340公尺。蔣萬安卻點出兩年前就已經深入的研究評估並不可行。沈伯洋的內湖交通解方能否獲得內湖居民認同？多數民眾還是認為內湖交通難解，而且換誰當市長都差不多。

台北安可力擋洋流，透過市民第一手回應，探究沈伯洋的支持聲量是否正在累積，以及蔣萬安的執政表現與政治優勢，能否持續獲得市民肯定。「全開麥」內湖街頭大調查給了最真實的答案。