聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安聲勢牽動李四川選情？侯友宜：用政績及政見贏得市民信任
新北市長侯友宜今天上午主持市政會議，針對最新民調顯示沈伯洋支持度大贏蔣萬安，李四川選情也連帶受影響。侯友宜表示選舉還是要回到市政政績及未來規畫，贏得市民的信任才是最重要，「萬安、四川跟大家一起團結往前走，雙北能夠共好共榮。」
另，強烈颱風薔琵來襲，市民關心是否放颱風假以及北北基是否同步？侯友宜指出，強颱薔琵來勢洶洶，要事先把防颱工作做好。新北市今天也開會議盤點防颱準備工作，預估風力及雨量都非常高，有可能會達到停班停課標準，會等到周四晚間8時北北基共同宣布，向所有市民做說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。