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「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

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蔣萬安聲勢牽動李四川選情？侯友宜：用政績及政見贏得市民信任

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜說，以政績及政見贏得市民信任最重要，雙北將共好共榮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜說，以政績及政見贏得市民信任最重要，雙北將共好共榮。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議，針對最新民調顯示沈伯洋支持度大贏蔣萬安李四川選情也連帶受影響。侯友宜表示選舉還是要回到市政政績及未來規畫，贏得市民的信任才是最重要，「萬安、四川跟大家一起團結往前走，雙北能夠共好共榮。」

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另，強烈颱風薔琵來襲，市民關心是否放颱風假以及北北基是否同步？侯友宜指出，強颱薔琵來勢洶洶，要事先把防颱工作做好。新北市今天也開會議盤點防颱準備工作，預估風力及雨量都非常高，有可能會達到停班停課標準，會等到周四晚間8時北北基共同宣布，向所有市民做說明。

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