蔣萬安聲勢牽動李四川選情？侯友宜：用政績及政見贏得市民信任

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議，針對最新民調顯示沈伯洋支持度大贏蔣萬安，李四川選情也連帶受影響。侯友宜表示選舉還是要回到市政政績及未來規畫，贏得市民的信任才是最重要，「萬安、四川跟大家一起團結往前走，雙北能夠共好共榮。」

另，強烈颱風薔琵來襲，市民關心是否放颱風假以及北北基是否同步？侯友宜指出，強颱薔琵來勢洶洶，要事先把防颱工作做好。新北市今天也開會議盤點防颱準備工作，預估風力及雨量都非常高，有可能會達到停班停課標準，會等到周四晚間8時北北基共同宣布，向所有市民做說明。