誰更說服市民未來20年台北樣子？蔣萬安：希望充滿活力、創新

台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋近日雙雙被問到「希望20年後台北市什麼樣子？」蔣萬安今說，希望看到20年後的台北，是充滿活力，充滿創新；沈提的規畫藍圖政見，包括青年居住、長輩照顧等，這些市府其實都已在做。

蔣萬安昨天專訪被問到「希望看到20年後台北什麼樣子」？蔣說，他希望的20年後的台北，想像一個場景，走到松山機場場域，有一個大片面積公園綠地遮蔭；經過松山機場站，乘載有歷史記憶，但機場已經遷移；看到無人車在路上行駛，無人車裡面「關鍵晶片」是made in Taiwan；另經過台北大街小巷，不會受到二手菸干擾。

蔣昨天說，希望看到20年後的台北，是充滿活力，充滿創新，不管居住、交通、產業、發展都領先國際其他城市。20年後的台北，也希望看到台北市煥然一新，各項老舊建議經過都市更新後大樓林立，所有市民朋友看到的台北的變化完全不同，交通、科技、產業、市容等，導入市民生活，希望台北市扮演領頭羊角色。

媒體今天問蔣，怎麼看沈伯洋提出的台北市未來20年的樣子，是希望打造一座歡迎年輕人及就業友善、還有足夠住宅、長者的居住等，哪個比較能說服市民？

蔣萬安說，沈對未來規畫藍圖，透過很多政見不管是青年的居住、長輩的照顧，這些包括幸福住宅、都更政策等，其實都是現在北市府已經在做的。

蔣萬安說，這不是不好，而是謝謝沈肯定市府這段時間所做的努力。對市府來講，更重要台北市需要更遠大的目標跟夢想。所以他提出打造台北AI園區，也毅然決然推動無菸城市。相信台北一直以來都必須要不斷地追求卓越，而且走在時代的最前端。