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蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天上午前往台北市議會，針對學校營養午餐食安把關、松山機場遷移等議題進行專案報告。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

2026九合一選舉

國民黨北市議員李明賢問到，蔣萬安何時要請假投入選戰？甚至是市府小內閣的改組？蔣萬安回到，相關規定依照會相關規範，目前每天要求局處長堅守崗位做到最好、做到更好。最重要是推進市政。

國民黨北市議員柳采葳接著追問，請假時間如果依照法規，是不是在11月12日？蔣萬安回，依照法規是。柳再追問，所以11月12日接下來是請假選戰模式？蔣萬安回，對。

蔣萬安 選戰 台北市長 2026九合一選舉 台北市選舉

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