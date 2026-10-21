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蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰
台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。
國民黨北市議員李明賢問到，蔣萬安何時要請假投入選戰？甚至是市府小內閣的改組？蔣萬安回到，相關規定依照會相關規範，目前每天要求局處長堅守崗位做到最好、做到更好。最重要是推進市政。
國民黨北市議員柳采葳接著追問，請假時間如果依照法規，是不是在11月12日？蔣萬安回，依照法規是。柳再追問，所以11月12日接下來是請假選戰模式？蔣萬安回，對。
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