蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長選戰民調出現變化，根據信民兩岸研究協會20日公布最新調查，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度以50.3%領先國民黨籍台北市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。蔣萬安的選情真的出現危機嗎？五個月前，聯合報記者到受到風災侵襲的內湖街頭訪問民眾，問到對沈伯洋的看法時，不少人直言「不知道他是誰」，也有人認為「蔣萬安比較有在做事」。但後來沈伯洋多次重返內湖掃街拜票，積極爭取市民認同，號稱「洋流」來襲，是否真的成功扭轉民眾印象？

2026-10-21 10:37