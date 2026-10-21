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吳欣盈現身竹北合體邱臣遠 曝他立院綽號「喬王」：選他不會錯

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市長選戰升溫，曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。吳笑稱邱在立院綽號「喬王」，很會協調事情，更力薦他已有市政經驗，「選他不會選錯」。

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吳欣盈今天與邱臣遠先前往竹北天后宮參香祈福，隨後前進竹北市場，向攤商及採買民眾拜票，並透過線上直播與支持者互動。吳欣盈曾任民眾黨不分區立委，2024年與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選正、副總統。

吳欣盈表示，回到新竹就像回家一樣，因為爺爺也是新竹人，從小常帶新竹小吃回家，身邊也有不少親朋好友，因此從台北來到新竹，是一件讓她非常開心的事。

談到與邱臣遠的立院情誼，吳欣盈說，兩人在立法院期間共事，當時邱臣遠擔任黨團總召，大家給他的綽號是「喬王」，因為民眾黨當時是在野小黨，許多事情都需要與其他政黨協調，邱很會「喬事情」，她也從對方身上學習很多。

吳欣盈說，今天是以老朋友、好同事，以及自己非常欣賞的對象身分前來助選。邱臣遠是3個孩子的爸爸，也曾在越南擔任台商、自己創業，能體會「三明治族」面臨的壓力；相較其他參選人，邱也已有市政經驗，「這是很特別的，所以選他不會選錯」。

邱臣遠則以「錦上添花無人記，雪中送炭情意深」形容吳欣盈前來站台，更連喊「欣盈來了、欣盈真的來了」，並以「竹北會盈」諧音喊話，吳欣盈到場代表「竹北會贏」。

邱臣遠表示，兩人從加入民眾黨後一路在國會並肩打拚，吳欣盈過去關注主權基金、數位金融、慈善、外交及衛環等議題，2024年更代表民眾黨參選副總統，具有相當社會影響力。

邱臣遠指出，竹北人口約22萬人，平均年齡僅38歲，具有高學歷、高收入、高生育率及低平均年齡等特性，年輕爸爸媽媽眾多；吳欣盈如今也是新手媽媽，希望藉由她的經驗，與竹北年輕家庭產生更多互動，也為女性政策提供不同觀點。

邱臣遠說，他此次提出孕期照顧、職業婦女夜歸安全等政策，並主張強化路燈、監視器及公共場域安全，也提出新生兒一胎補助4萬元等方案；未來希望持續深化女性與育兒政策，更稱吳欣盈將是推動女性政策「最好的顧問」。

曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
曾與民眾黨創黨主席柯文哲搭檔參選2024副總統的前立委吳欣盈今現身竹北，合體昔日立院戰友、竹北市長參選人邱臣遠掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

吳欣盈 邱臣遠 竹北 2026九合一選舉 新竹市選舉

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