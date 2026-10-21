蔣萬安今赴議會專案報告 藍搶登記發言昨夜宿議會酸綠「直接躺平」

選戰逼近，台北市長蔣萬安上午赴議會市長專案報告，昨晚國民黨議員柳采葳、鍾沛君、張斯綱、李明賢昨夜宿議會，為今天的市長專案報告排隊搶發言順位。柳采葳說，過去都是綠營搶先，這次國民黨要替市政嚴格把關。

專案報告議題，包括學校營養午餐食安把關機制、校園疫病發生快速判別及通報；松山機場遷移計畫及打造台北成為AI首都；受社會局監護長者財物管理機制檢討及策進作為。

柳采葳指出，8時30分開始登記發言，民進黨議員才一個人來，看來昨天「沈伯洋大贏17%」的神奇民調，真讓綠營底氣十足、直接躺平。選情穩就是不一樣，連攸關市民的松機遷建與AI首都願景、校園食安與疫病通報，都能氣定神閒不來排隊。

柳采葳表示，民進黨「你們繼續做勝選美夢，松機發展、孩子健康與長輩權益，交給熬夜的我們死守」。今天質詢，會問好問滿。