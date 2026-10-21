台北隊5藍委快閃大安區掃市場 羅智強稱蔣萬安若有閃失：不用想2028

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街，羅也直言，把台北市守住是國民黨作為在野黨監督制衡力量的重要責任，不得有任何閃失，否則「不用再去想什麼2028」。

僅管立法院會期已開始，5位藍委今天仍趁開會前到大安區白蘭市場掃街，現場也有攤商、民眾給予加油打氣，在地立委羅智強表示，白蘭市場沒有藍綠之分，很多市民經常來這買菜，蔣萬安在這次連任遭到鋪天蓋地的霸凌跟攻擊，很多民眾心疼不捨，甚至有支持者昨天拉著他手，說看到蔣萬安不斷被霸凌，緊張都哭出來，公共政策檢驗一定虛心受教，但很多事已越了界大可不必。

羅智強強調，台北隊不會讓蔣萬安孤軍奮戰，這些是台北隊立委分內之事，今天是第一場，接下來會努力承載蔣過去四年的政績以及對未來台北願景的擘劃，把理念帶到台北市的每一個社區、每一個基層、每一個市場。

羅智強直言，所有人關切的是台北未來，如果蔣萬安在這一仗有閃失，也不用再去想什麼2028，把台北市守住是國民黨作為在野黨監督制衡力量的重要責任，讓一個有能力、有執行力，不斷認真做事市長，可以繼續為台北市認真努力。

面對信民協會公布民調蔣萬安落後沈伯洋雙位數，羅智強說，相信選民應會有雪亮的眼睛去判斷，讓大家看到不是民調，而是沈伯洋、民進黨陣營，擁有曹興誠這種封頂的資源及手段，相近同時可以看到別家電視台、媒體也做出了不同民調，蔣贏了大概八個百分點，不論哪個民調都不會掉以輕心，都會尊重跟參考，也謝謝曹興誠幫蔣萬安催票。

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告僅管市政繁忙，團隊選戰行程仍馬不停蹄，台北隊5位競選總幹事藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆今化身分身快閃大安區白蘭市場掃街。記者洪子凱／攝影