遭誣指看大字報、官員護駕 蔣萬安今專案報告：即問即答、公開直播

年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告松機遷建、營養午餐把關等議題，對於蔣萬安屢遭對手陣營攻擊備詢時看大字報、官員「護駕」等，蔣今備詢前受訪表示，每一次在議會備詢都是「即問即答」，且整個過程也都是公開，都有直播影像，這些都是事實呈現在大家面前。

媒體也問蔣，日前對手、民進黨參選人沈伯洋被問到希望20年後台北市什麼樣子，沈稱希望打造一座歡迎年輕人及就業友善、還有足夠的住宅，還有長者的居住也是重要的課題，跟蔣萬安心中的台北市藍圖，哪一個更能說服市民？

蔣萬安說，沈提到對未來規畫藍圖，也透過很多政見不管是青年的居住、長輩的照顧，但這些包括幸福住宅、都更政策等，都是現在市府已經在做的。

蔣萬安說，這不是不好，而是謝謝沈肯定市府這段時間所做的努力。對市府來講，更重要台北市需要更遠大的目標跟夢想。所以他提出打造台北AI園區，也毅然決然推動無菸城市。相信台北一直以來都必須要不斷地追求卓越，而且走在時代的最前端。