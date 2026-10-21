陳永德「局爸回家了」引聯想 蔣萬安曝真相：原想請辭全力輔選

年底選戰倒數38天，北市民政局長陳永德昨深夜突然臉書發文稱「局爸回家了，也請假了。」並配上大巨蛋完工前照片，引發外界解讀是否請辭？台北市長蔣萬安今被問此事說，陳原本是想說（選戰）最後階段，請辭可以全力輔選。但蔣說，他跟陳永德局長說，這些再來討論，現在目前都一切如常。

陳永德昨天深夜在臉書貼文「局爸回家了，也請假了，三個孩子是我的寶貝，忽然接到好友神秘電話，市長你挺誰，我沒說，只因為我知道代表的是一個人的信任與團隊的努力，等選舉過後，我們還是一家人；輕輕的，風吹過，海風湯浸台灣島，神雨謢佑安萬民，多少歲月多少年，我們都是一家人！」引發外界解讀，是否請辭？

蔣萬安今天受訪表示，陳永德局長剛應該也有出來說明，跟大家回應，蔣說，他當然也有跟局長一直保持溝通。其實陳的意思是，是不是最後階段，請辭可以全力輔選。蔣說，他跟陳永德說，這些再來討論，現在目前都一切如常。