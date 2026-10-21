「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

台北市民政局長陳永德昨在臉書發文，指接到好友神秘電話，「市長你挺誰，我沒說」，引發外界質疑未挺市長蔣萬安。陳永德上午受訪指出，文中沒有直接講蔣萬安，是說「安萬民」，這是輔選最高境界，他堅定支持蔣萬安市長。

陳永德昨在臉書發文指出，「局爸回家了，也請假了，三個孩子是我的寶貝，忽然接到好友神秘電話，市長你挺誰，我沒說，只因為我知道代表的是一個人的信任與團隊的努力，等選舉過後，我們還是一家人；輕輕的，風吹過，海風湯浸台灣島，神雨謢佑安萬民，多少歲月多少年，我們都是一家人！」

文中的「市長你挺誰，我沒說」引發熱議。對此，陳永德上午與蔣萬安赴北市議會做專案報告，他解釋，自己當民代28年，有時候輔選的最高境界，不是喊凍蒜就好，看他的文章，「海風湯浸台灣島，神雨護佑安萬民。」懂意思嗎？神與護佑安萬民，這是輔選的最高境界，「安萬民，我沒有直接講蔣萬安，我說安萬民」也強調多少歲月多少年，「我們還是一家人」。

陳永德指出，不是只有喊凍蒜才叫輔選，這是他輔選的最高境界，是經驗的累積，當然他堅定支持，他是蔣萬安用的民政局長，「當然堅定支持我的市長」。

陳永德說，他也跟民政團隊一起努力，在12個區各個宮廟，把台北市的市政做好，讓民眾能夠安心，就是堅定支持蔣萬安。