蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好

台北市長蔣萬安昨接受謝震武專訪，對於名嘴尚毅夫質疑，若連任「只聽到市長說做好，沒聽到說做滿？」蔣今赴議會備詢，被問及是否只說做好？沒說做滿？蔣萬安堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」

年底選戰倒數38天，蔣萬安今天上午赴議會專案報告松機遷建、營養午餐把關等案，對於昨天接受專訪，遭質疑沒有表態若連任一定做好做滿？蔣萬安今天上午受訪堅定表示，一定接下來四年任期做完，且一定比第一任四年做得更好。

另外，媒體也問蔣萬安，昨天專訪稱民進黨非常會打選舉，而且全黨打一個？蔣萬安今天表示，

這次面對這樣的選舉，大家可以看到，不管是他的對手或是民進黨現在從總統、行政院長、到民進黨基層全面動員，而且重兵集結在台北市。

蔣再度呼籲所有的支持者，肯定這四年來台北的努力就一定要幫忙催票、拉票、顧票，然後在11月28日勇敢站出來，幫我們發聲。