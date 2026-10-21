聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好
台北市長蔣萬安昨接受謝震武專訪，對於名嘴尚毅夫質疑，若連任「只聽到市長說做好，沒聽到說做滿？」蔣今赴議會備詢，被問及是否只說做好？沒說做滿？蔣萬安堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」
年底選戰倒數38天，蔣萬安今天上午赴議會專案報告松機遷建、營養午餐把關等案，對於昨天接受專訪，遭質疑沒有表態若連任一定做好做滿？蔣萬安今天上午受訪堅定表示，一定接下來四年任期做完，且一定比第一任四年做得更好。
另外，媒體也問蔣萬安，昨天專訪稱民進黨非常會打選舉，而且全黨打一個？蔣萬安今天表示，
這次面對這樣的選舉，大家可以看到，不管是他的對手或是民進黨現在從總統、行政院長、到民進黨基層全面動員，而且重兵集結在台北市。
蔣再度呼籲所有的支持者，肯定這四年來台北的努力就一定要幫忙催票、拉票、顧票，然後在11月28日勇敢站出來，幫我們發聲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。