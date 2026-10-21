快訊

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

NBA／76人四巨頭開幕戰狂轟74分 詹姆斯全能秀領軍逆轉尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

台南綠地中的「藍天」艱困選區 民進黨議員掛沈伯洋合照催票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員蔡筱薇推出與台北市長參選人沈伯洋聯名看板，地點在成大附近車流量大的東寧路上。圖／蔡筱薇提供
民進黨台南市議員蔡筱薇推出與台北市長參選人沈伯洋聯名看板，地點在成大附近車流量大的東寧路上。圖／蔡筱薇提供

台南議員東區（第10選區）下屆席次因人口流失，由6席減為5席，共有7人登記參選。東區長期呈現藍大於綠，是民進黨相對艱困的選區。民進黨議員蔡筱薇昨天在車流量大的東寧路推出與台北市長參選人沈伯洋聯名看板，將沈伯洋提出的「大洋流計畫」議題延伸至台南，呼籲在外求學、工作的年輕世代11月28日返鄉投票，讓青年公共參與轉化為實際選票。

2026九合一選舉

蔡筱薇表示，「洋流」效應不應只看台北選情，更要觀察能否跨縣市擴散，關鍵仍在投票率及返鄉投票人數。即使人在台南、無法投台北市長選舉，也能支持認同「洋流」理念的候選人。她指出，近期不少民眾自發到服務處索取洋流漂帶，公共政策討論度也有所提升，顯示政治熱度有機會從社群延伸至地方。

蔡筱薇說，年輕世代對公共議題的關注持續增加，如何將關心轉化為實際行動，是深化民主的重要關鍵。她希望透過聯名看板，呼籲北漂青年及在外求學、工作的台南子弟11月28日返鄉投票，用選票決定自己的未來。

民進黨記取上屆東區高額提名、票源分散的教訓，下屆改採低額提名，由現任議員蔡筱薇與陳金鐘出線，力拚突破選區瓶頸。加上退出台灣基進、以本土派形象深耕地方的李宗霖也將參選，綠營及本土票源如何整合，成為選戰觀察重點。

上屆選舉民進黨提名蔡筱薇、陳金鐘、蔡旺詮3人，最終僅蔡筱薇當選；國民黨曾培雅（下屆交棒兒子）、王家貞及無黨籍曾之婕合計拿下3席，李宗霖則搶下第5席。民進黨因此調整策略，盼以兩人參選集中票源，爭取重返兩席。

李宗霖雖退出台灣基進，但持續參與民進黨團運作，陳亭妃競選總部成立時也到場，並獲民進黨主席賴清德介紹，能否在「洋流」助陣之下，讓泛綠在東區拚上3席備受關注。

沈伯洋 台南 議員 2026九合一選舉 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠營嘉市議員參選人砸錢掛洋流看板不署名 引外界好奇

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

民進黨北市黨部6區全面配票 推1128配票行動指南

投票倒數39天 蘇巧慧：跟沈伯洋辦活動全力衝刺

相關新聞

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好

台北市長蔣萬安昨接受謝震武專訪，對於名嘴尚毅夫質疑，若連任「只聽到市長說做好，沒聽到說做滿？」蔣今赴議會備詢，被問及是否只說做好？沒說做滿？蔣萬安堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」

沈伯洋民調領先蔣萬安17百分點？醫點出2關鍵斷言仍不會贏

台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17個百分點也不會贏，因中間選民及投票率是關鍵，但北市藍綠白板塊已定，沈的中立選民不夠多，不足以翻轉選情。

陳永德「局爸回家了」引聯想 蔣萬安曝真相：原想請辭全力輔選

年底選戰倒數38天，北市民政局長陳永德昨深夜突然臉書發文稱「局爸回家了，也請假了。」並配上大巨蛋完工前照片，引發外界解讀是否請辭？台北市長蔣萬安今被問此事說，陳原本是想說（選戰）最後階段，請辭可以全力輔選。但蔣說，他跟陳永德局長說，這些再來討論，現在目前都一切如常。

議員問「有沒想過若選輸問題出哪？」 蔣萬安：我有信心會連任

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，蔣與對手沈伯洋的選情成選戰焦點，無黨籍議員徐立信拿前立委沈富雄的評論「蔣萬安有可能落選？」問蔣「有沒有想過若選輸問題出哪裡？會不會去凱道抗議？」蔣一句話回應「我有信心會連任。」

影／「全開麥」洋流吹進內湖？5個月前民眾不熟 蔣執政優勢能延續？

台北市長選戰民調出現變化，根據信民兩岸研究協會20日公布最新調查，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度以50.3%領先國民黨籍台北市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。蔣萬安的選情真的出現危機嗎？五個月前，聯合報記者到受到風災侵襲的內湖街頭訪問民眾，問到對沈伯洋的看法時，不少人直言「不知道他是誰」，也有人認為「蔣萬安比較有在做事」。但後來沈伯洋多次重返內湖掃街拜票，積極爭取市民認同，號稱「洋流」來襲，是否真的成功扭轉民眾印象？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。