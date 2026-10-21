台南綠地中的「藍天」艱困選區 民進黨議員掛沈伯洋合照催票

台南市議員東區（第10選區）下屆席次因人口流失，由6席減為5席，共有7人登記參選。東區長期呈現藍大於綠，是民進黨相對艱困的選區。民進黨議員蔡筱薇昨天在車流量大的東寧路推出與台北市長參選人沈伯洋聯名看板，將沈伯洋提出的「大洋流計畫」議題延伸至台南，呼籲在外求學、工作的年輕世代11月28日返鄉投票，讓青年公共參與轉化為實際選票。

蔡筱薇表示，「洋流」效應不應只看台北選情，更要觀察能否跨縣市擴散，關鍵仍在投票率及返鄉投票人數。即使人在台南、無法投台北市長選舉，也能支持認同「洋流」理念的候選人。她指出，近期不少民眾自發到服務處索取洋流漂帶，公共政策討論度也有所提升，顯示政治熱度有機會從社群延伸至地方。

蔡筱薇說，年輕世代對公共議題的關注持續增加，如何將關心轉化為實際行動，是深化民主的重要關鍵。她希望透過聯名看板，呼籲北漂青年及在外求學、工作的台南子弟11月28日返鄉投票，用選票決定自己的未來。

民進黨記取上屆東區高額提名、票源分散的教訓，下屆改採低額提名，由現任議員蔡筱薇與陳金鐘出線，力拚突破選區瓶頸。加上退出台灣基進、以本土派形象深耕地方的李宗霖也將參選，綠營及本土票源如何整合，成為選戰觀察重點。

上屆選舉民進黨提名蔡筱薇、陳金鐘、蔡旺詮3人，最終僅蔡筱薇當選；國民黨曾培雅（下屆交棒兒子）、王家貞及無黨籍曾之婕合計拿下3席，李宗霖則搶下第5席。民進黨因此調整策略，盼以兩人參選集中票源，爭取重返兩席。

李宗霖雖退出台灣基進，但持續參與民進黨團運作，陳亭妃競選總部成立時也到場，並獲民進黨主席賴清德介紹，能否在「洋流」助陣之下，讓泛綠在東區拚上3席備受關注。