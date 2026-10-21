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王美惠交通政見未提高鐵輕軌 BRT公車增班中央拚年底上路

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長參選人王美惠透過臉書公布4大交通政見，以「交通升級、安全暢行」訴求。圖／截自王美惠臉書
嘉義市長參選人王美惠透過臉書公布4大交通政見，以「交通升級、安全暢行」訴求。圖／截自王美惠臉書

高鐵嘉義站聯外輕軌建設成為市長選戰攻防焦點。藍白合共推市長參選人張啓楷頻頻以輕軌議題向民進黨參選人王美惠出招，在中央地方對連接高鐵站與嘉市BRT快捷公車增班，取得共識後，王美惠透過臉書公布4大交通政見，以「交通升級、安全暢行」訴求。未提輕軌，4項主張聚焦高鐵聯外交通、公車與公共自行車路網、鐵路高架後都市發展，以及市區停車問題。

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張啓楷透過藍白國會黨團向行政院爭取動工，甚至王美惠競總成立賴清德總統站台前，拿爭取輕軌陳情書到路口陳情，相較張啓楷強攻，王美惠對輕軌議題冷處理，日前市長黃敏惠率市府團隊前往行政院，與院長卓榮泰及交通部長陳世凱協商高鐵嘉義站聯外軌道建設時，王美惠也在場。

中央與地方最後達成三項結論，其中包括優先改善高鐵嘉義站與嘉義市區之間的交通，針對BRT快捷公車增班形成共識，先行提升現有公共運輸服務。

在中央、地方針對BRT公車增班取得共識後，王美惠透過臉書公布4項交通政見，以「交通升級、安全暢行」為訴求，未提輕軌，第一項交通政見，加強高鐵嘉義站直達市區交通便利性，讓市民往返高鐵站更便利；第2項擴大公車及公共自行車路網，提升大眾運輸便利性，減輕民眾通勤負擔；第3項善用鐵路高架化後的沿線都市空間，串連城市發展，打造更友善的生活環境；第4項透過多元措施解決市區停車問題，改善停車需求，讓市民出門更安心。

王美惠表示，好的交通建設不只是讓市民出門更方便，更是帶動城市發展、提升生活品質的重要關鍵。從她公布的4大政見來看，現階段著重的是公共運輸服務提升與整體交通環境改善

BRT快捷公車增班方面，行政作業加速推進。嘉義區監理所與營運快捷公車的嘉義客運完成協商，提增班方案報公路局，公路局與鐵道局協商經費分攤事宜，預計年底前即可實施增班。

高鐵嘉義站聯外軌道建設牽涉評估規畫、中央地方經費分擔，成為市長選戰重要交通議題。張啓楷要求盡速推動，王美惠公布4交通政見，成為選民檢視交通政策焦點。

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