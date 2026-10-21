陳永德深夜發文「局爸請假了」神秘電話問北市長挺誰引熱議

2026九合一地方大選進入關鍵倒數，台北市長選情也備受關注。台北市民政局長陳永德昨（20）日深夜突在臉書貼出一張頭戴工程帽、背景為施工中大巨蛋的照片，並感性寫下「局爸回家了，也請假了」。文中更自曝接到好友一通神秘電話直問「市長你挺誰？」陳永德卻回答「我沒說」，言論耐人尋味。

陳永德深夜感性吐心聲：選後還是一家人

陳永德昨晚在個人臉書發文表示，「局爸回家了，也請假了，三個孩子是我的寶貝」。他接著透露，忽然接到好友神秘電話詢問「市長你挺誰？」但他當下並未正面表態，強調自己沒說的原因，「只因為我知道代表的是一個人的信任與團隊的努力，等選舉過後，我們還是一家人」。

文末，陳永德更留下一段意味深長的字句，「輕輕的，風吹過，海風湯浸台灣島，神雨護佑安萬民，多少歲月多少年，我們都是一家人！」這段話迅速引發各方解讀，甚至有網友拆解字句，認為「海風湯」呼應近期選戰氣候，而「安萬」則疑似藏有市長蔣萬安的諧音玄機。

陳永德是誰？曾任北市7連霸議員 獲蔣萬安延攬

事實上，曾任台北市7連霸議員的陳永德，在2022年獲蔣萬安延攬入閣接掌民政局，被視為蔣萬安穩固基層的重要推手。然而陳永德過去也曾在議會備詢時坦言業務繁重，從生生喝鮮奶、抓老鼠、無菸城市到大選動員選務人員缺額等都由民政局承擔。

先前陪議員考察無菸城市時被質疑配套人力不足，陳永德一度稱「什麼都交給民政局...」，在場議員建議「跟市長反映」，陳永德一句「我怎麼敢講？」也引發網路熱議。雖然事後蔣萬安出面緩頰兩人「溝通無礙、半夜也能通話」，但陳永德挑在選舉前敏感時刻「請假」仍牽動選民神經。