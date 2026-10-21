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沈伯洋民調領先蔣萬安17百分點？醫點出2關鍵斷言仍不會贏

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%（圖）。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17%也不會贏。聯合報系資料照
台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%（圖）。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17%也不會贏。聯合報系資料照

台北市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先國民黨蔣萬安33.3%。時事評論者、醫師沈政男說，沈領先17個百分點也不會贏，因中間選民及投票率是關鍵，但北市藍綠白板塊已定，沈的中立選民不夠多，不足以翻轉選情。

2026九合一選舉

沈政男指出，戴立安公布台北市長選舉最新民調，數據是沈伯洋領先蔣萬安17個百分點，但他也跟上次新北民調一樣自我校正，說是實際開票可能沈伯洋領先6個百分點，也可能落後0.7個百分點。後來又說，若依照TVBS的政黨加權方法估計，沈伯洋可能落後7個百分點。

對此，沈政男質疑，一份民調從某人領先17個百分點，加加減減以後也可以變成另一人領先7個百分點，這樣的民調有何參考價值？不過，就算戴立安的民調顯示，即使沈伯洋領先17個百分點，也不見得會贏，因為民調數據可以在一個月內劇烈起伏。

另外一個評估沈伯洋會不會贏的根據，就是他所講的歷史經驗值，也就是藍白板塊在台北大於綠，因此沈伯洋在中間選民的支持度必須是蔣萬安的2倍，而且投票率必須7成以上。

他進一步表示，從戴立安的最新民調來看，沈伯洋在中間選民的支持度雖然已從上個月小輸變成小贏，但還不足以翻轉選情。且根據該民調，沈的催票率頂多35%，因為支持度50%，而投票率依照TVBS預估約71%，尚低於當選門檻的36%。

而民進黨在歷屆台北市長選舉，最高催票率是1998年的阿扁，剛好跨過36%，但那次投票率高達80%，現在已不可能。戴立安認為沈伯洋選情像是2020年蔡英文的北市選情，但那次蔡的催票率40%，投票率76%，沈伯洋根本不可能達到。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）11日進行「台北大洋流」車隊掃街，向支持者揮手致意。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）11日進行「台北大洋流」車隊掃街，向支持者揮手致意。聯合報系資料照

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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