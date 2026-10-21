觀察站／蔣萬安闢謠+陸空戰 喚起選民記憶

九合一選戰倒數最後一個多月，首都市長競爭激烈，台北市長蔣萬安的「破圈之旅」正要展開，不僅頻上各種節目專訪，也組成最強團隊要全面闢謠，一方面以政績牌溫暖正面地召喚中間選民，另方面直球對決史無前例、強度最高的「演算法」造謠歪風。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今年五月被提名時，就開始上各種媒體專訪，其中知名製作人王偉忠專訪突破四百萬點閱，被視為「破圈」起點，吸引許多原本不認識他的選民關注，接著上聯合報與「少康戰情室」合辦專訪，也一天內突破百萬點擊，並利用個人及媒體各種直播，轉播掃街人潮洶湧行程「陸戰轉空戰」。

同一時間，蔣萬安因須肩負市政，甚至今年九月沈伯洋勤跑媒體專訪和掃街，造出「洋流」熱潮時，蔣還專注在議會總質詢，也讓蔣萬安感嘆，無法像沈伯洋廿四小時都參與選舉。

不過，如今在選戰最後交鋒，蔣陣營已定調兩大「破圈」路線，其一是全面闢謠，青鳥利用Threads等演算法不斷製造砍樹、鼠患和食物中毒等市政謠言，讓蔣頻頻挨打，隨北市藍營立委「五虎將」進駐，闢謠大隊將在媒體、社群撥亂反正，讓選舉走向正軌。

第二是陸空戰並進，陸戰全面勤跑，穩住藍營基本盤，空戰也會上各種媒體專訪，闡述過去四年端出的政績，以及接下來的市政牛肉；藍營立委也會打團體戰接力宣傳，凸顯蔣有政績、沈只有人設。

兩條路線盼喚起選民對蔣萬安記憶：有遠見、正派溫暖、敦厚正直的好市長。例如，蔣萬安上民眾黨主席黃國昌專訪，可輕鬆玩起打地鼠，也能嚴肅對決各種謠言，並端出政績，讓更多「小草」認識蔣。

「沒人能承受民進黨第一擊。」是國民黨立委羅智強歷經大罷免生死戰最大感想，如今綠營全部集中打向蔣萬安，這場不對稱戰爭，隨投票日逼近，就看蔣的「破圈之旅」能否又快又精準。