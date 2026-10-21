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蔣萬安曝連江縣數據 後送松機非全急重症

聯合報／ 記者陳熙文劉懿萱林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移的主張，引發對醫療後送的質疑，蔣萬安提出說明，認為病患抵達桃園機場後可以透過公路綠色通道或高鐵解決交通問題。衛福部長石崇良昨表示，醫療後送的病患生命隨著時間在流逝，每分每秒，政府都非常重視，針對這個議題，都需要再詳細地討論。

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內政部長劉世芳也說，松機遷移對空勤總隊救難救援設施有影響，應審慎評估，目前為止沒有第二種替代方案。

對於民進黨台北市長參選人沈伯洋以「不急怎麼會後送」質疑蔣說的「不是每件都急重症」，蔣萬安昨天以連江縣醫療後送數據回擊，並表示「沈委員應該要了解相關的數據再來評論」。

蔣萬安說，北市掌握三年來連江縣醫療後送一五八人次，其中急重症卅二人次。他說，醫療後送的需求非常多元，相應會給不同的醫療配套，但確實不全然都是急重症，當然每件都非常重要，但也有輕重緩急之分。

至於劉世芳稱「松機遷移會影響空勤總隊救援」，交通部長陳世凱則要蔣萬安跟各部會首長好好談一談，蔣萬安說，他到行政院會說明後，接下來都非常願意跟中央各部會來討論。

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