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邀站上肥皂箱吐苦水 藍轟沈伯洋消費公教

聯合報／ 記者詹宜庭王小萌／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期規畫舉辦「市長，我不幹了」肥皂箱活動，邀請公務員與教師吐苦水。國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，批評沈伯洋身為執政黨立委，卻不監督中央政府、不質詢教育部長鄭英耀，反而將矛頭指向台北市長蔣萬安，根本是推卸責任、為了選舉消費老師、作秀而已。

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國民黨團書記長許宇甄表示，教師人力不足、行政負擔沉重，不是台北市獨有現象，而是全國警訊；然而，沈伯洋卻將責任推給地方政府。國民黨團提出三大訴求：第一，要求教育部立即提出全國教師缺額、流失原因及師資供需改善計畫；第二，全面檢討校事會議制度、教師行政負擔及申訴處理機制；第三，釐清中央與地方在人力編制、待遇經費及教師支持措施上的責任分工。國民黨團同時呼籲沈伯洋，若是真心關心教師，就應要求教育部盡速提出解方。

國民黨立委葉元之也批評，教師短缺早在立法院教育及文化委員會討論兩年，沈伯洋卻突然彷彿「已知用火」、發現問題，還要教師告訴他基層究竟發生什麼事，讓人質疑為了選舉消費老師。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 教師荒

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