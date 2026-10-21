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新聞眼／司法正義 不該隨政黨變色

聯合報／ 本報記者徐白櫻林敬家

檢方大動作偵查，本意是捍衛司法正義，但選前頻頻出手，不免引發在野黨反擊。民進黨在野時抗議司法「辦綠不辦藍」，如今主客易位，藍白反過來質疑「辦藍不辦綠」。司法正義若隨執政黨而變色，將是民主社會最大的危機。

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台東東映渡假村聯外農路遭檢舉圖利，政風曾查無不法，但七月底檢調開始大動作偵辦，從縣府官員一路燒到國民黨台東縣長參選人吳秀華家族，檢方更鎖定吳秀華胞兄吳俊立。

吳秀華出身傳統政治世家，吳俊立曾任台東議長、縣長，卻因案在縣長就職當天即遭停職。家族支持是吳秀華參選的最大助力，卻也是難以迴避的箭靶。

今年台東縣長選戰前所未見，民進黨台東縣長參選人陳瑩獲得「雙總統」蔡英文、賴清德奧援，尤其前立委劉櫂豪歸隊，綠營更勝去年大罷免氣勢。地方人士憂心，吳秀華短時間內若無法跟弊案切割清楚，恐流失不少中間選票。

無獨有偶，司法偵辦也牽動彰化選情。彰化縣議長謝典霖因案遭羈押禁見，不只議長連任之路生變，彰化謝家在地的影響力也受牽制，連帶衝擊國民黨彰化縣長參選人魏平政選情，甚至影響謝典霖胞姊、立委謝衣鳯未來布局，形同「一箭三鵰」，劍指議長、縣長、立委。

不過，檢調在選前敏感時刻出手，司法風暴恐成雙面刃，一面固然大砍藍營重鎮、另一面卻可能鼓動藍營支持者，台東、彰化目前仍是國民黨執政的優勢選區，藍軍戰略若能成功訴求國家機器的政治迫害，反倒凝聚原本分崩離析的藍營基層，選情將增添變數。

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