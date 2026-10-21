彰化謝典霖若延押 無緣本屆議長選舉

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選遭羈押逾一個月，謝已登記參選下屆議員，服務團隊持續拜票，近日推出謝典霖與其母鄭汝芬合照，號召支持者「捍衛在地服務」，謝的競選總部預計十一月八日成立。謝典霖羈押期限於選前十天屆滿，若檢方聲請延押裁准，謝恐無法赴議會宣誓，也無法參與正副議長選舉。

謝典霖在彰化縣議會宴請溪州鄉親，檢方認定涉違反選罷法與貪汙條例，謝與其父謝欣隆遭裁定羈押禁見，鄭汝芬以百萬元交保。謝典霖志在連任議長，但同黨現任副議長許原龍早已布局，與縣議員黃正盛搭檔角逐正副議長。

謝典霖遭羈押禁見，服務團隊仍持續運作，近日謝競總成立文宣曝光，母子合照主打「懇請集中選票、捍衛在地服務價值」，鄭汝芬也在選區持續拜票。

黨內人士說，謝家長期深耕，地方仍有一定支持基礎，謝典霖遭羈押也會激發藍營支持者的同情票，黨內評估有機會連任議員。

不過，即使謝典霖選舉勝出，能否連任議長仍有變數。彰化縣議會下屆議員十二月廿五日宣誓就職，隨即舉行正副議長選舉，謝典霖羈押期限在投票日前十天屆滿，若檢方認定仍有延續羈押必要，將向法院申請延押，若法院裁准，謝典霖就職日將無法現身議會。