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台東交鋒 藍白轟司法介選 綠稱辦案不能停

聯合報／ 記者詹宜庭林銘翰張曼蘋鄭媁／台北報導

國民黨台東縣長參選人吳秀華家族涉土地開發農路案疑雲，檢調昨天搜索吳秀華胞兄、吳俊立住家等處。國民黨立院黨團表示，檢調選在選前敏感時刻大動作搜索，令人懷疑司法介入選舉；民進黨團反駁，指案件早在七月底就已展開偵辦，不能因選舉將近，就要求檢調停止辦案。

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國民黨團書記長許宇甄說，檢調選在選戰最敏感的時刻，大動作搜索國民黨縣長參選人相關處所，讓人不得不懷疑司法介入選舉；國民黨絕不容忍政治追殺，要求法務部嚴守司法中立，杜絕選擇性執法及違反偵查不公開的情事。選舉勝負應由人民的選票決定，而不是由檢調的搜索票決定，司法是民主的最後防線，絕不能淪為執政黨打擊政敵的武器。

吳秀華競選總幹事黃建賓表示，這起案件已是多年前的舊案，檢調卻選在此時發動大規模搜索，讓人不禁懷疑，司法是否又要介入選舉？大家都說「沒選舉都沒事情，一選舉都有事情」，盼司法機關秉持公正立場，不要讓政治力透過司法介入台東選舉。

黃建賓表示，這件事多少會打擊選舉士氣，但他更擔心的是會加深民眾對司法的不信任；如果案件確實有問題，為何不在第一時間偵辦，反而等到選前才偵辦，「說沒有介入，民眾會相信嗎？」

國民黨文傳會主委陳以信說，司法絕不能受到政治或選舉因素干擾，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

民眾黨團總召陳清龍說，尊重司法偵辦進度，但司法不應成為追殺政敵、影響選舉的工具，更不能只辦在野黨、不辦民進黨。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，案件五月就被提出質疑，七月底展開偵辦，八月已有相關人員遭收押，「不能一掛上參選人的招牌，就要檢調掛上暫停營業的牌子」；吳家應說明相關過程，不能僅憑選舉將近，就指控司法介選。

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