台東農路案 檢調帶走吳俊立 吳秀華憂選戰失焦

檢調偵辦台東縣府農路拓寬涉圖利案，昨約談前縣長吳俊立（左），並搜索其住家。吳俊立昨天深夜被送至台東地檢署複訊，他神情一派輕鬆說，選前搞這個動作，大家都知道在幹嘛。記者尤聰光／攝影

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案持續延燒，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立列被告，檢調昨天自豐年機場將吳俊立帶走訊問；檢調並兵分多路，同步搜索吳的住家和吳秀華服務處。吳秀華昨說，尊重司法調查，但她質疑司法案件模糊選舉焦點。民進黨台東縣長參選人陳瑩說，吳秀華有責任把來龍去脈交代清楚，別轉移焦點喊政治迫害。

縣府農業處被控為吳俊立家族投資的東映渡假村拓寬聯外農路「知本建和青海路三段三三八巷」，檢調懷疑縣府涉及圖利，七月展開偵辦，已陸續收押農業處前處長許家豪、承辦科長蔡明翰，以及同時具有吳秀華助理、吳俊立秘書、東映渡假村員工身分的邱嘉平。

檢調昨早再次發動搜索，吳俊立原本要搭飛機前往台北，在豐年機場遭調查站人員攔阻，以被告身分帶回台東縣調查站，並同步搜索吳俊立住家及吳秀華服務處。

吳俊立昨天在一整天訊問過後，晚間近十時被移送至台東地檢署複訊。吳俊立神情輕鬆向記者說辛苦了，還表示「選前搞這個動作，大家都清楚在幹嘛，希望趕快釐清案情」。

吳秀華表示，尊重司法調查，相信司法應秉持公平、公正的原則，勿讓外界產生司法受到政治或選舉因素干擾的疑慮，讓事實與真相早日釐清。選舉期間， 不應讓司法案件模糊選舉焦點，更不該讓政治紛擾阻礙台東前進的腳步，她參選初心不變，堅持正面選舉，會堅定走下去。

檢調大動作偵辦，陳瑩昨指出，參選縣長的人要用最高道德標準檢視，民眾有權利知道公共工程經費怎麼使用，吳秀華家族有沒有關切、協調或跟其他議員交換工程建議款簽單，吳秀華有責任跟民眾交代清楚。

針對國民黨質疑司法介選，陳瑩說，吳家投資很多奇怪的開發案，甚至用公家的錢去開發，不是選前才有。重點要放在有無圖利、利益迴避或貪汙，希望對手不要轉移焦點，檢調一查就說是政治迫害。