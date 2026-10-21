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宜蘭吳宗憲秀治理藍圖 林國漳攻銀髮族

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉激戰，國民黨參選人吳宗憲最近推出十六頁政策手冊，內容涵蓋青年返鄉、科技產業、長者福利、婦幼托嬰、交通建設至跨縣市合作等藍圖，首次收到像一本書的文宣，鄉親直呼驚喜；民進黨參選人林國漳則推銀髮政見，當選將推動智慧敬老卡。

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吳宗憲競辦表示，十六頁手冊內容豐富，清楚呈現吳宗憲近年服務宜蘭的具體實績，包括推動六十年不變的羅東工保地解編、延宕十五年的蘇澳溪分洪道成功發包、推動財劃法修正為宜蘭每年爭取一百二十八億財源、南方澳漁船上架場獲准設置、成功擋下十四支風機插旗五結等。

競辦強調，吳宗憲將專業融入縣政規畫，從高價值、低汙染科技產業進駐，到六十五歲以上免健保費、敬老卡每年七千二百點、○至十八歲成長津貼加未來帳戶等最強福利；再到一社區一長青食堂、校安四核心、救護綠燈，提出「北北基桃宜」跨縣市治理，勾勒宜蘭發展藍圖。

吳宗憲強調，未來他有信心以清廉、操守及執行力來推動縣政，為宜蘭鄉貢獻經驗所學，也歡迎民眾前往競選總部索取手冊。

林國漳「二三七村里蓋漳」昨天到羅東鎮，與羅東五合一候選人在活動中心與社區姊妹大跳韻律舞，還前往長青食堂向長輩討教備餐訣竅，現場歡笑聲不斷，氣氛熱絡。

林國漳也藉機向大家報告銀髮政見，未來若有機會入主縣府，將推動智慧敬老卡，充實各社區的運動器材與資源，讓長輩們能更安全、便利地運動，促進健康。

他承諾將協助改善各社區活動中心與長青食堂的硬體設施，為長輩們打造更舒適、完善的活動空間，全力照顧長輩健康，讓大家都能「呷百八」。

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